Biotop revitalisiert, Straßenbaustellen schreiten voran

Das Regenrückhaltebecken, besser bekannt als Biotop, mit einer vielfältigen und teils unter Artenschutz stehenden Flora und Fauna, wurde wieder revitalisiert. Notwendige Baggerarbeiten mussten wegen des Schlamms im Becken durchgeführt werden und auch der ausufernde Schilfbewuchs wurde eingedämmt. Die Feuerwehrjugend setzte einige neue Bäume rund um das Rückhaltebecken aus. Nun kann das Biotop wieder uneingeschränkt als Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer genützt werden. Die Kosten für dieses Arbeiten belaufen sich auf rund 30.000 Euro, wobei das Land einen Zuschuß leistet.

Einige Baustellen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30 gibt es derzeit auf Schattendorfs Straßen, denn hier bedarf es einer Erneuerung der schon alten Infrastruktur. Bürgermeister Thomas Hoffmann schildert die Situation: „Schon einige Male fiel in Teilen unserer Gemeinde die Straßenbeleuchtung wegen veralteter Leitungen aus, deshalb müssen in den betroffenen Gebieten neue Kabel verlegt werden.“ In der Baumgartnerstraße, in der auch die Geschwindigkeitsanzeigentafel steht, die auch schon öfters ausfiel, dauern die Bauarbeiten in der temporär herrschenden 30er-Zone noch bis Mitte Juni an. Auch in der Lisztgasse ist bis Mitte Juni wegen Kabelverlegearbeiten mit einer Baustelle zu rechnen.

In der Mattersburger Straße, in der schon vergangenes Jahr eine Großbaustelle herrschte und am Europaweg, werden ebenfalls die Leitungen neu verlegt. Diese Bauarbeiten werden noch bis Ende August andauern. In der Zollhausstraße wird die Auffahrt bei den Containern, die schon sehr kaputt war, neu gemacht. Ebenfalls repariert werden müssen einige kaputte Kanaldeckel. Für all diese Sanierungsarbeiten bringt die Gemeinde rund 80.000 Euro auf.