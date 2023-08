Christian Winkler nimmt an der Body-Building-Weltmeisterschaft teil

„Ich war mit meinem Körper nicht zufrieden und wollte ihn verändern, deshalb habe ich mir 2016 bei uns zuhause im Keller ein Fitness-Studio eingerichtet und dort zu trainieren begonnen“, erzählt der heute 49-Jährige Bahnmeister, der bei der Raab-Ödenburger und der Neusiedler See-Eisenbahn tätig ist. „Nach einem Jahr war mir bereits das Training zu Hause zu wenig und so wechselte ich in das Studio 'Cutler' nach Sopron“, fährt der Schattendorfer fort, der als Vorbilder neben Arnold Schwarzenegger vor allem den Deutschen Body-Builder Markus Rühl nennt.

Nach zwei Jahre hartem Training - Christian Winkler ging an sechs Tagen die Woche jeweils für zwei Stunden ins Fitness-Center und sein Körper war, schon sehr gut „beieinander“, wie er sagt, bekam Christian Winkler von einem Body Builder das Angebot, an seinem ersten Wettkampf in der Nähe von Budapest teilzunehmen. Beim Internationalen Blade Sport Cup in der Kategorie Master Minds Body-Building unter 50 Jahre brachte er es von neun Teilnehmern im Finale auf den vierten Platz. Beim bald darauffolgenden nächsten Wettkampf in der Lugner-City in Wien, holte Winkler in seiner Klasse den Vize-Meister von Österreich.

Dann kam Corona und mit den Wettkämpfen war es für gut zwei Jahre vorbei. „In dieser Zeit konnte ich nur viel privat trainieren“, bedauert Winkler. Aber er fiebert nun schon auf den 7. Oktober hin, denn dann ist wieder ein internationaler Wettkampf in Amstetten angesetzt, dieser geht vom Verband Naba aus, dem, laut Winkler, ältesten und traditionsreichsten Verband im Body-Building. Winkler erhofft sich hier einen Platz unter den ersten drei. Vier weitere Wettkämpfe will der Schattendorfer Body-Builder heuer noch bestreiten, darunter freut er sich ganz besonders auf die Weltmeisterschaft in Berlin, bei der er sich einen Finalplatz unter den besten fünf erwartet.

„Das Training ist natürlich schon sehr zeitaufwändig, aber meine Familie unterstützt mich, wo sie nur kann und dafür bin ich ihr sehr dankbar“, so der Athlet, der etwa 16 bis 18 Wochen vor einem Wettkampf bereits mit einer speziellen Diät, erstellt von Coach Johannes Lieberich, beginnt. Er schildert: „Auf den Tisch kommt hauptsächlich Fleisch wie Huhn, Pute und Rind sowie Gemüse und Reis. Zum Frühstück gibt es Haferflocken verrührt mit Eiweißpulver und Wasser und einen Apfel. Nach dem Training esse ich Cornflakes mit Wasser und Eiweißpulver. Das letzte Essen nehme ich gegen 23 Uhr zu mir, es besteht aus gebratenem Eiklar von fünf Eiern und Mandelsplitter obendrauf.“ Neben seinem Training im Soproner Fitness-Center, das er am Abend abspult, steht er täglich um 4.30 Uhr auf und absolviert am Stepper 45 Minuten Cardiotraining, bevor er zur Arbeit fährt. „Mir gefällt es, mir Ziele zu setzen, die ich dann auch erreiche und ich bin mit meinen bisherigen Erfolgen durchaus zufrieden“, so Christian Winkler.