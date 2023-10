Eine Naturparkanlage für alle Generationen

Auf einem von der Gemeinde langfristig gepachteten Grundstück zwischen Kirche und Leichenhalle ist eine Naturparkanlage geplant, bei der insbesonders der Kindergarten, die Schulen und der Pflegestützpunkt miteinbezogen wurden. Diese Institutionen sollen auch bei Seminaren und diversen Projekten davon profitieren. Im Gesamten gesehen soll hier ein Rückzugs- und Erholungsort für alle Generationen entstehen. „Vom Aufbau her wird der Platz eher einem Park zum Wohlfühlen und Verweilen ähneln. Trotzdem wird es Bereiche geben, in denen verschiedene Streuobstbäume und eine naturbelassene Blumenwiese angepflanzt werden. Seitens der Gemeinde - der Antrag kam von der FPÖ im Gemeinderat - werden Hochbeete für die Schüler aufgestellt“, so Bürgermeister Thomas Hoffmann.

Angepflanzt werden hier etwa 60 Bäume sowie diverse Sträucher. Eine naturbelassene Blumenwiese mit Sitzbänken wird angelegt und in der Mitte des Areals wird ein Pavillon errichtet. Bei der Pflege des Areals kommt Unterstützung durch den Naturpark Rosalia-Kogelberg. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf etwa 180.000 Euro, wobei 50 Prozent von der EU gefördert werden.