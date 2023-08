Grenzübergang: Volksanwaltschaft prüft, SPÖ ist darüber irritiert

Die Gemeinde hat im Frühjahr aufgrund des starken grenzüberschreitenden Pendlerverkehrs Maßnahmen in Form einer Fußgängerzone und von Pollern zur Verkehrsberuhigung gesetzt. Überquert kann der Grenzübergang nur mit einer Vignette werden, mit der sich die Poller öffnen. Diese kann beim Gemeindeamt durch Angabe triftiger Gründe beantragt werden und kostet 160 Euro. Davon werden 140 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen, die in Schattendorf eingelöst werden können, retourniert.

Die Volksanwaltschaft prüft nun, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt: „Nach welchen Kriterien erfolgt die Rückerstattung? Das ist für uns noch nicht geklärt“, so die österreichische Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP). Sie wandte sich auch an die Europäische Kommission, die jetzt weitere Informationen einholt. Darüberhinaus soll es ein Treffen samt Arbeitsgespräch mit dem ungarischen Volksanwalt Ákos Kozma geben, der eine Verletzung der EU-Grundrechte ungarischer Bürger sieht. Geprüft werden soll, ob durch die Regelung eine Ungleichbehandlung vorliegt.

Mit Kopfschütteln reagierte man bei der Burgenländischen SPÖ. „Die Volksanwältin agiert klar gegen die Interessen der österreichischen Bevölkerung. Das ist an Skurrilität nicht zu überbieten und es ist offensichtlich, worum es der ehemaligen ÖVP-Generalsekretärin in Wirklichkeit geht“, so SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Bedauerlich findet Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) die Situation, weil sich viele Menschen zu Wort melden würden, die sich inhaltlich mit der Thematik und dem akuten, verkehrstechnischen Ernstfall nicht auskennen. „Wir sperren keine Grenzen, wir machen uns kein Körberlgeld, denn es ist eine gesetzlich vorgesehene Pflichtabgabe, die wir als Einkaufsgutschein weitestgehend refundieren“, erklärt er. Er lade Schwarz und Kozman herzlich ein, sich die Sache direkt vor Ort anzusehen: „Wenn sie sich bei uns in Schattendorf treffen, setzen wir uns gerne zu einem ausführlichen Gespräch zusammen.“

„Wir handeln nur nach dem Buchstaben des Gesetzes. Wenn sich ungarische Pendler an uns wenden, weil sie sich ungleich behandelt fühlen, so werden wir aktiv und prüfen die Sache. Dafür müssen wir aber nicht extra vor Ort an die Grenze kommen“, so Volksanwältin Gaby Schwarz.