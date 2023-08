Isabella Trimmel ist in Thüringen mit ihren Werken präsent

Zwei verschiedene Sichten wird die Künstlerin bei ihrer Ausstellung im Thüringer Coudra-Haus noch bis zum 15. Oktober unter zwei unterschiedlichen Namen präsentieren: Fotokunst als Rica Belna auf der einen Seite, Grafik und Malerei als Isabella Trimmel auf der anderen. Verbunden durch das Thema Wasser entsteht ein reizvolles Kräftefeld mit dem lebensnotwendigen Element.

Eigenschaften von etwas Fluidem finden sich in Wasser, Luft – im Leben. Dynamisch, anpassungsfähig, klar, weich, warm, kalt, trüb, anschmiegsam, reinigend, still, laut, eindringlich, verdrängend, überschäumend, lebensspendend, tödlich, süß, salzig – die Assoziationen sind vielfältig. In Isabella Trimmels Motiven – in der Malerei wie in der ausgestellten Fotokunst – entstehen dazu Motive, die sich durch Linien und Flächen, Überlagerungen, Verknotungen, Schichtungen und spannende Verschiebungen auszeichnen. Die künstlerischen Arbeiten der gebürtigen Schattendorferin zeichnen sich durch Vielschichtigkeit, wie auch die Unterschiedlichkeit und die Abwechslung in der Ästhetik aus. Je nachdem, welches Medium sie wählt, um das aktuelle Thema auszudrücken, werden Empfindungen oder Gedanken sichtbar. Sie beschäftigt der soziale Raum, der uns umgibt und beeinflusst. Die soziale Interaktion, die verschiedenen Aspekte der menschlichen Psyche sowie die Frage nach der Realität setzt sie in ihren Werken bildhaft um.

„Mit der Ausstellung 'Fluid' im Coudray-Haus in Thüringen starte ich eine Spendenaktion, von derem Erlös ein Brunnen gebaut werden soll. Alle ausgestellten Foto Motive in 30 x 40 cm und 50 x 70 cm werden zu 100 Prozent gespendet. Jedes Motiv kann nachbestellt werden und wird von mir zu 50 Prozent für das Projekt zur Verfügung gestellt. Von allen weiteren ausgestellten und verkauften Arbeiten fließen 25 Prozent in die Spendenaktion“, so die Künstlerin. https://www.vivaconagua.org/spendenaktion/aktion/...