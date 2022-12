Ort im Schock: Mann nach Schlag verstorben

Werbung

Unfassbar für viele Menschen ist, was in der Nacht auf Sonntag, 18. Dezember, vor der Disco Drive-In im Schattendorfer Sonnenhof passierte: Ein 42-jähriger Familienvater wurde im Verlauf einer Auseinandersetzung zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt ins Spital eingeliefert. Aus mehreren zuverlässigen Quellen wurde der BVZ bestätigt, dass die Verletzungen bei dem Opfer zum Hirntod führten. Seit Mittwoch ist es traurige Gewissheit: Der Familienvater ist an seinen Verletzungen gestorben.

Ein zweiter Verletzter, der einen Nasenbeinbruch erlitten hatte, konnte zu Wochenbeginn wieder aus dem Spital entlassen werden.

Ein 18-jähriger gebürtiger Syrer mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen wurde mit Verdacht auf absichtliche schwere Körperverletzung verhaftet. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft, das Gerichte dem am Mittwoch zu. Eine Obduktion des Verstorbenen wurde ebenfalls angeordnet.

Er wurde einvernommen und ist laut Staatsanwaltschaft im Wesentlichen zu den massiven Verletzungen des Familienvaters nicht geständig.

Ermittlungen gestalten sich schwierig

„Die Ermittlungen sind sehr schwierig, weil viele Leute zu befragen sind und es viele Darstellungen gibt“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Petra Bauer.

Das Opfer dürfte, so die Schilderung von Beteiligten, am Samstag mit Freunden einen Ausflug unternommen haben, der in der Disco in Schattendorf endete, wo eine Weihnachtsparty mit DJ stattfand.

Vor dem Lokal kam es zu einer Auseinandersetzung, an der auch der 18-jährige Syrer beteiligt gewesen sein soll.

Ein Augenzeuge berichtete, dass im Lokal Unruhe entstand und viele Menschen nach draußen strömten. Dort befanden sich die zwei schwer verletzten Männer. Der Familienvater konnte da noch reanimiert werden.

Mit Gegenstand in der Hand zugeschlagen?

Ob der Täter einen Gegenstand in der Hand hatte, als er zuschlug, ist Spekulation. Staatsanwältin Petra Bauer konnte das nicht bestätigen.

Gerüchte besagten, dass dem Familienvater „das Gesicht zerschlagen“ worden sei. Das stimme nicht, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Hartnäckig kursierten bis zu Redaktionsschluss Schilderungen, wonach ein zweiter Täter flüchtig sei. Auch dazu konnte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen.

Warum die Männer in Streit gerieten, ist ebenfalls nicht geklärt. Zur Feststellung der Ursache der schweren Verletzungen soll, so die Staatsanwaltschaft, ein Sachverständiger bestellt werden.

Ermittlungen laufen Verletzte bei Rauferei in Schattendorf: 18-Jähriger nicht geständig

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.