Schattendorf: Pflanzensteig wird um 495.000 Euro umgestaltet

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Umgestaltung des etwa 500 Quadratmeter großen Platzes beim Pflanzensteig beschlossen. Mit dem Umbau soll im ersten Quartal 2024 begonnen werden, mit dem Bauende ist im dritten Quartal 2024 zu rechnen. Der Platz wird mit einem Besucher Info-Zentrum ausgestattet, weiters wird für Radinfrastruktur samt Ladestation gesorgt sein, diverse Sitzgelegenheiten werden zum Ausruhen und Kommunizieren einladen.

Ein Mahnmal, das an das Jahr 1927 und damit an „die Schüsse von Schattendorf“ erinnern wird sowie eine Gedenkstätte mit digitalen Botschaften werden errichtet, Metallbäume mit Glasfläschchen - ein Symbol für den Frieden - aufgestellt und statt des vorhandenen Springbrunnens wird ein Wasserspender mit Wasserleuchten den Durst der vorbeikommenden Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer stillen. Die Bushaltestelle am Platz bleibt erhalten, es wird nur das aktuelle Bushütterl durch eine moderne Variante ersetzt. Auch das vorhandene Marterl bleibt am Platz erhalten. Für die voraussichtlichen Errichtungskosten von 495.720 Euro gibt es eine 75-prozentige EU-Förderung. Für die verbleibenden 25 Prozent gibt es, laut Bürgermeister Thomas Hoffmann, seitens des Landes eine Förderungszusicherung.