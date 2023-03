Schifoan is des Leiwondste: Volksschüler genossen Skitag

Eine gute Figur auf der Piste machten die SchülerInnen der Mittelschule Schattendorf. Foto: Mittelschule Schattendorf, Mittelschule Schattendorf

Die SchülerInnen der Volks- und der Mittelschule Schattendorf verbrachten Ende Februar gemeinsam mit ihren LehrerInnen zwei coole Schitage im Schigebiet Mönichkirchen/Mariensee. Gute Pistenverhältnsse, leichte, mittlere und anspruchsvolle Abfahrten sowie ein gut organisiertes Ausleihsystem boten eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag für die Wintersportler. Die fortgeschrittenen SchifahrerInnen stellten ihr Können auf den eisig -harten Pisten und beim Sprung von einer Minischanze unter Bedweis. Die Anfänger trainierten fleißig am Übungshang und wagten sich bereits am zweiten Tag auf die anspruchsvolleren Pisten. Beim Schifahren wird eine Menge Energie verbraucht, diese wurde beim Mittagslunch wieder aufgetankt, wobei auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kam. Alles in allem waren die Schitage ein gelungenes, genussvolles Wintersporterlebnis für alle TeilnehmerInnen.

