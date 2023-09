Schuh-Mühle verspricht ein vielseitiges Herbstprogramm

Die Schuh-Mühle in Schattendorf startet nach der erfolgreichen Frühjahrs- und Sommersaison mit zahlreichen Veranstaltungen, Seminaren und Workshops sowie Mühlenführungen mit viel Elan in den Herbst. Das Team rund um Obmann Johann Lotter hat bis Dezember wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt. So gibt es am 21. September um 18 Uhr eine geführte Weinverkostung mit Helmut Rojacz. Am 27. September um 18 Uhr lädt die Künstlerin Eva Maria Biribauer zum Workshop mit dem Thema „Status und Körpersprache“. Bei der Langen Nacht der Museen am 7. Oktober hat die Schuh-Mühle ab 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls am 7. Oktober wird ab 18.30 Uhr zur Ausstellung der Werke von Heidi Tschank gebeten. Werke von Mozart sind am 13. Oktober bei „Amici Musici“ mit der Geigerin Veronica Kröner und ihrem Ensemble zu hören. Beginn ist um 19 Uhr. Im Rahmen der Mühlen-Akademie wird am 14. Oktober eine Fahrt in das neue Parlament in Wien angeboten. Die Abfahrt findet um 8 Uhr statt. Am Nationalfeiertag lädt die Mühle ab 10 Uhr zum Tag der offenen Museumstür. Das Mühlengeisterchen Sebastian spukt zu Halloween am 31. Oktober, um 17 Uhr, wieder durch die Mühle. Ewald Pingitzer lädt zur Ausstellung seiner Exponate am 3. November, 18 Uhr, ein. Auf ein Gitarrenkonzert von Wolfgang Mayer dürfen sich Besucher am 10. November, um 19 Uhr, freuen. Fini Zirkovich-Tury stellt am 23. November, 18 Uhr, ihr Buch „Haut“ vor und am 15. Dezember „Weihnachtelt“ es um 18 Uhr in der Mühle.

„Wir hoffen, dass für Jede(n) wieder etwas bei unserem Herbst-Programm dabei ist und bedanken uns bei unseren Unterstützern und Sponsoren“, so der Obmann Johann Lotter. Anmeldungen bei Christine Sedlatschek 0650/3942740 oder Johann Lotter 0664/4318075. www.muehle-schattendorf.at