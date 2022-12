„Drive In“ im Sonnenhof ist wieder in Betrieb

Werbung

Der Sonnenhof war schon immer ein Haus, in dem Musikgeschichte geschrieben wurde, standen im Tanzsaal doch früher Bands wie Meadows, Silence, Franky’s Non Plus Ultra oder Nirwana auf der Bühne und jede Menge Publikum aus nah und fern strömte an den Wochenenden zu diesen Veranstaltungen. Noch heute wird gerne in einer gewissen Altersgruppe von diesen wahrlich legendären Abenden im Gasthaus Bierbaum geschwärmt.

Johann Bierbaum übernahm mit 22 Jahren das Lokal

Im Jahr 1990 übernahm der damals erst 22-jährige Wirtssohn Johann Bierbaum das in der Zwischenzeit umgebaute Lokal von seinen Eltern. Es war die Zeit des Disco-Booms und jedes Dorf hatte seine eigene Disco.

Auch die Familie Bierbaum eröffnete damals im bereits vorbereiteten Keller des Hauses eine Disco und nannte diese „Drive In“. In dem etwa 300 Quadratmeter großem Raum wurden eine Tanzfläche sowie eine Bar installiert. Als besonderes Markenzeichen konnte das „Drive In“ mit einem alten Ford Mustang aufwarten, in dem der DJ aufspielte.

Erste Halloween-Party fand im „Drive In“ statt

„Wir hatten dazumal jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Bei uns gab es 1994 die erste Halloweenparty, Krampus- und Weihnachtspartys sowie jeden Faschingsdienstag auch eine Kinderdisco, die sich als einzige Veranstaltung noch bis heute gehalten hat“, schildert der Wirt, der den normalen Disco-Betrieb Ende der 90er-Jahre wieder schließen musste. „Es kamen Großdiscos nach Mattersburg oder Wiener Neustadt, wohin die Jugendlichen mit dem Discobus gelangen konnten. Was dort geboten wurde, da konnten wir kleinen Dorfdiscos nicht mehr mithalten“, fährt der Chef fort.

Jetzt, nach der stillen Corona-Zeit, in der kein Lokal offen haben durfte, haben die beiden Kinder des Wirtes die Sache in die Hand genommen und sperren die Disco „Drive In“ zumindest in den Wintermonaten etwa einmal im Monat wieder auf. „Nun, wo die Großdisco in Mattersburg geschlossen hat, haben auch wir wieder eine Chance allen Tanzbegeisterten in unserem Haus einen schönen Abend zu bieten. Im November hatten wir schon einmal offen, ein DJ sorgte für die Musik und wir durften uns über sehr viele Gäste bunt gemischten Alters freuen, die alle froh und dankbar waren, wieder irgendwo tanzen zu können. Interessant war es vor allem für die 16/17-Jährigen, die durch Corona gar keine Disco gekannt haben“, schildert Johann Bierbaum.

Die nächste Veranstaltung im „Drive In“ wird am Samstag, 17. Dezember, ab 21 Uhr, eine Weihnachtsparty sein, bei der der ehemalige P2-DJ „Helium“ die Tanzfläche zum Glühen bringen wird.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.