Mattersburger Erfolge bei Englisch-Lesewettbewerb

Fünf Teilnehmer aus dem Bezirk Mattersburg nahmen Ende April beim dritten englischsprachigen Lesewettbewerb für Kinder von 8 bis 15 Jahren aus ganz Österreich teil. Insgesamt 43 Kinder lasen in drei Alterskategorien mit viel Freude und Energie aus unterschiedlichen englischen Kinderbüchern, entweder vor Ort in Meggenhofen oder wie die Schüler von Helen Doron English Teacher Dr. Gabriele Koller aus Mattersburg via Zoom.

Laurenz (Kategorie Kids, 4. Schulstufe) und Sandra (Kategorie Junior, 5./6. Schulstufe) sicherten sich jeweils den 2. Platz und wurden mit einem Buchpreis, gesponsert von Thalia Wels, belohnt. Lara (Kids 4. Platz) und Stefanie (Junior 5. Platz) landeten unter den Top 5, und Alexander konnte sich in der Kategorie Minis (2./3. Schulstufe) bei seiner erster Teilnahme über einen sehr guten 7. Platz im großen Teilnehmerfeld freuen.

Nach der Siegerehrung ließen die Mattersburger Teilnehmer den erfolgreichen Tag mit einem gemütlichen Filmabend ausklingen, natürlich in englischer Sprache.

Die dreiköpfige Jury, die aus Englischlehrern unterschiedlicher Schulen bestand, war von den Leistungen der Kinder beeindruckt. Auch die großartige Mischung der ausgewählten Bücher und Geschichten ließ die Juroren mehr als einmal mit „und wie geht die Geschichte nun weiter“ staunen.

„Lesen fördert das sich Auseinandersetzen mit der Fremdsprache auf einem breiteren Level“, so Organisatorin Sandra Hoslin. „Es eröffnet eine komplett neue Welt. Ein Buch in jener Sprache zu lesen, in der es ursprünglich gedacht war, ist eine andere ganz Erfahrung als eine Übersetzung ins Deutsche zu verschlingen.“

