Regennasse Fahrbahn: Auto rutschte in den Straßengraben

Werbung

Ein Fahrzeuglenker kam am Samstagvormittag auf regennasser Fahrbahn am Knoten Mattersburg auf der Rampe zur S4 in Fahrtrichtung Wiener Neustadt von der Fahrbahn ab und rutschte in den nebenliegenden Straßengraben. Mittels Kran und Hebekreuz wurde der PKW geborgen und wieder auf der Fahrbahn abgestellt. Da keine schweren Beschädigungen am Fahrzeug erkennbar waren, wurde der PKW von der Feuerwehr bis zum nächsten gesicherten Parkplatz begleitet und dort abgestellt.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit vier Fahrzeugen für eine Stunde im Einsatz. „Wir bedanken uns bei der Autobahnpolizei für die reibungslose Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Mattersburger Feuerwehr.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.