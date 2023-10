Gemeinde Neudörfl kauft zwei Klimatickets für ihre Bürger

Das Ziel, das die ÖBB damit verfolgt, indem sie mit Gemeinden in dieser Angelegenheit kooperiert, ist Zugfahren für Menschen schmackhaft zu machen, die vielleicht die Vorteile der Bahn bisher noch nicht so häufig in Anspruch nahmen. „Es ist ein Service an unsere Bürger und Bürgerinnen“, fasste es SPÖ-Gemeindevorstand Bernhard Götz bei der Sitzung zusammen. „Ich habe es von einem Kollegen aus einer anderen Gemeinde gehört, dass es das dort schon gibt und fand die Idee sehr gut.“

Ein Ticket kostet der Gemeinde 860 Euro und ist gültig auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Burgenland, Niederösterreich und Wien), zwei davon werden nun angeschafft. Die Schnuppertickets dürfen dabei ausschließlich von Neudörflern und Neudörflerinnen ausgeliehen werden, zur Abholung werden sie im Rathaus aufliegen. Eine Weitergabe an Firmen oder andere juristische Personen zur Nutzung als Mitarbeiterkarte ist nicht gestattet, referierte Bernhard Götz einige Bedingungen, die daran geknüpft sind. Genauso wenig eine Weitergabe gegen finanzielle Abgeltung. Die Gültigkeit der Tickets beträgt zwölf Monate. Anschließend will man im Gemeinderat neuerlich darüber abstimmen.

Entlehndauer: Drei Tage, fünfmal im Jahr

Pro Ticket beträgt die Entlehndauer maximal drei Tage. Insgesamt soll sich jeder Neudörfler und jede Neudörflerin ein Ticket fünf Mal im Jahr ausleihen dürfen. Alle genauen Details zu den Nutzungsbedingungen werden nun, nachdem der Beschluss zum Ankauf der Tickets gefällt wurde, erarbeitet. Die Beschränkung auf zwei Tickets pro Gemeinde ist seitens der ÖBB vorgegeben, da die Frage in der Sitzung gestellt wurde, warum man lediglich zwei zu erwerben gedenkt.

Auch ‚sozial Schwächere‘ können von diesem Angebot profitieren. Ich denke dabei an eine alleinstehende Mutter, die mit ihrem Kind einen Ausflug nach Wien machen möchte und mit dem Schnupperticket die Möglichkeit erhält, das kostenlos zu tun. Raphael Fink, Grünen-Gemeinderat

Die Wortmeldungen während der Sitzung zum Kauf der Tickets waren fast durchwegs positiv. Bürgermeister Dieter Posch outete sich als „großer Fan des Klimatickets.“ Die Idee, damit mehr Menschen in den öffentlichen Verkehr zu bringen, sei absolut unterstützenswert. Grünen-Gemeinderat Raphael Fink wies auf einen weiteren Aspekt hin: „Auch ‚sozial Schwächere‘ können von diesem Angebot profitieren. Ich denke dabei an eine alleinstehende Mutter, die mit ihrem Kind einen Ausflug nach Wien machen möchte und mit dem Schnupperticket die Möglichkeit erhält, das kostenlos zu tun.“ Wann genau die Tickets der Neudörfler Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kann Bernhard Götz noch nicht sagen: „Wir werden sie aber jetzt bestellen.“

Robert Perger, Ortsparteivorsitzender der FPÖ, findet die Idee des Schnuppertickets eine„großartige Sache, da sie die Nutzung des öffentlichen Verkehrs fördert und somit auch die Mobilität unserer Gemeindebewohner. Allerdings ist die Verfügbarkeit mit nur zwei Tickets stark begrenzt, was den positiven Effekt erheblich mindert.“ Daher sollte seiner Meinung nach in Anlehnung an bewährte Praktiken aus vielen anderen Gemeinden ein Online-Kalender mit verfügbaren Terminen und Reservierungsoption eingeführt werden.

Vom Rathaus zum Eisenstädter Domplatz in 22 Minuten

Bürgermeister Dieter Posch nutzte das Podium sogleich auch, um etwas weiter auszuholen. „Ihr habt alle den Klimabonus bekommen und fragt euch vielleicht, warum der für euch nur 150 Euro ausmachte, während die Bürger anderer Gemeinden bis zu 200 Euro bekommen haben.“ Nur zwei Gemeinden im Burgenland hätten einen verringerten Klimabonus erhalten: Eisenstadt und Neudörfl. „Das liegt“, so der Bürgermeister daran, „dass wir in Neudörfl derart gut öffentlich aufgeschlossen sind. Theoretisch haben wir es viel einfacher, auch mal das Auto stehen zu lassen. Deshalb müssten wir eigentlich stolz darauf sein, dass wir um 50 Euro weniger bekommen haben.“ Halbstündig könne man mit dem Autobus nach Wr. Neustadt fahren. Neuerdings, seit 4. September, stündlich von Neudörfl direkt nach Eisenstadt, ohne durch die ganzen Ortschaften zu müssen. „In 22 Minuten vom Rathaus bis zum Domplatz nach Eisenstadt“, so Posch, der damit auch als Marketing-Leiter anheuern könnte. „Wenn in weiterer Folge noch die Eisenbahn elektrifiziert wird und man in Neudörfl einsteigen kann und ohne Umsteigen in 30 Minuten in Wien bei der U-Bahn ist, dann ist das unschlagbar.“ Voraussichtlich am 9. Oktober wird die ÖBB im Martinihof über den Stand der Dinge zu diesem Projekt informieren.

Jetzt kannst du in Zukunft zu den Landtagssitzungen mit dem Bus fahren?!

Die exzellente öffentliche Anbindung Neudörfls unter anderem an Eisenstadt veranlasste Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl abschließend zu einer kleinen Stichelei in Richtung Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Dieter Posch: „Jetzt kannst du also in Zukunft zu den Landtagssitzungen mit dem Bus fahren?!“ Auf das passende Foto dazu wartet wahrscheinlich nicht nur die Gemeindevorständin mit großer Spannung.