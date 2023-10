Stefan Radel aus Neudörfl: Mit drei Jahren bereits das erste Radrennen

Seit der nun siebenjährige Stefan Radel laufen kann, sitzt er oft und gern auf seinen Fahrzeugen. Zuerst auf einem Bobbycar, dann auf dem Laufrad und seit seinem dritten Geburtstag, als er sein erstes Fahrrad bekam, haben es ihm die Zweiräder angetan. Nach seinem ersten Tag auf dem Fahrrad, hatte man das Gefühl, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht, als zu radeln. „Normal“ Fahrradfahren wurde ihm schnell zu langweilig und somit probierten seine Eltern Silvia und Christian mit ihm den Mini Bikepark auf den Wexltrails in St. Corona aus. Dieser war zwar „cool“, aber auch der wurde ihm schnell zu langweilig, und er wollte weiter auf den Rennstrecken der „Großen mitfighten“. Als dann am 7. September das 2. Mountainbike-Nachwuchsenduro-Rennen auf den Wexltrails stattfand, meldeten ihn seine Eltern zu diesem an, und er durfte das erste Mal Rennluft schnuppern. Bei dem Rennen stand er als Dreijähriger dann gleich in der Klasse U5 als Drittplatzierter am Stockerl. Am 6. Oktober 2019 gab es dort dann das nächste Rennen, bei dem er wieder startete und sich als Sieger feiern lassen durfte.

Nun war er nicht mehr zu halten und drängte seine Eltern, ihn künftig bei jedem Downhill Rennen, bei dem er startberechtigt ist, anzumelden. Leider gab es dann die coronabedingte Pause im Sport, und so gab es vorläufig keine entsprechenden Veranstaltungen mehr. Seine Eltern förderten aber nach der Zwangspause den sportlichen Ehrgeiz des kleinen Rennfahrers und meldeten ihn im August 2021 wieder zu einem Rennen in St. Corona am Wechsel an. Seit diesem Rennen fährt er ziemlich erfolgreich bei allen möglichen Downhill und Pumptrack Rennen auf Spitzenplätze. Ein Pumptrack ist eine im Rundkurs speziell angelegte Mountainbikestrecke welche aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen besteht, wo Klein und Groß ihre motorischen Fertigkeiten, Kunststücke und Sprünge auf ihren Bikes, Rollern, Rollschuhen oder Skateboards trainieren können. Seit dem Jahr 2017 wird auf solchen Plätzen in ganz Österreich eine Serie von Rennen veranstaltet bei denen Stefan heuer nach acht Rennen als Gesamtsieger in seiner Klasse hervorging und am Samstag den 14. Oktober 2023 mit einem Pokal geehrt wurde.

Stefans Eltern brachten ihn in den letzten beiden Jahren zu insgesamt 28 Radrennen in ganz Österreich, aber auch in Südtirol, der Schweiz und in Deutschland. Bei diesen erreichte er neun erste, sieben zweite und drei dritte Plätze. Stefan hat auch mit der Firma VITAmyne, einem Unternehmen welches Nahrungsergänzungsmittel anbietet, schon einen Sponsor, sodass die auflaufenden nicht unerheblichen Aufwendungen ein bisschen gemildert werden können.