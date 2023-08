Mattersburg: Zuschuss aus Sozialtopf statt Schulstartgeld

Zum dritten Mal bringen FPÖ-Stadtparteiobmann Peter Pregl, Werner Lehner und Kerstin Hötschl bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. September den Antrag auf ein Schulstargeld für alle Schulanfänger ein. Die ersten beiden Male wurde ein Betrag von 1.000 Euro gefordert. Nun soll ein Gutschein in der Höhe von 500 Euro als Schulstarthilfe zur Auszahlung kommen, welcher in allen Mattersburger Betrieben eingelöst werden kann.

Werner Lehner, Peter Pregl, Kerstin Hötschl von der FPÖ Mattersburg. Foto: zVg

„Von der Teuerungswelle sind natürlich besonders Familien betroffen. Es ist wichtig, dass jedes Schulkind die notwendige Unterstützung erhält und in keiner Form eine Art Benachteiligung erfährt. Laut der letzten SORA-Schulkostenstudie kommt es durchschnittlich pro Kind zu jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400 Euro für Volksschulkinder und sogar die Diakonie weist auf die hohen Kosten zum Schulstart hin. Durch eine diesbezügliche Unterstützung könnte vielen Familien geholfen werden“, so Pregl.

„Da bei der letzten Abstimmung die ÖVP unseren Antrag zugestimmt hat und auch die Grünen eine diesbezügliche Unterstützung in Form von Gutscheinen möglicherweise unterstützen würden, gehen wir durch die Verminderung des Betrages einen Schritt auf die SPÖ zu. Nun liegt es an Bürgermeisterin Schlager und ihrer SPÖ zu zeigen, welchen Stellenwert Familie, Kinder und Bildung tatsächlich für sie haben“, so Pregl abschließend.

Beim ersten Antrag im Dezember vergangenen Jahres waren Pregl und Hans Tschürtz bei der Gemeinderatssitzung nicht anwesend. Werner Lehner stimmte für die Einführung des Schulstartgeldes, Kerstin Hötschl stimmte jedoch gegen den Antrag der eigenen Partei und auch SPÖ, Grüne und ÖVP sprachen sich dagegen aus. Victoria Lehrner-Fabes, Lehrerin und SPÖ-Gemeinderätin, führte damals aus, dass „1.000 Euro ein Wahnsinn sind. Es gibt zwischen 60 und 70 Schulanfänger pro Jahr. Ich denke, die Pädagogen können herausfiltern, welche Familien finanzielle Unterstützung benötigen.“

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager Foto: zVg, Roland Schuller

Und auch heuer wird es wohl schon aufgrund der SPÖ-Absoluten zu keinem Schulstargeld kommen, wie SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager im Gespräch mit der BVZ erläutert: „An unserer Haltung hat sich nichts geändert, solch ein Antrag würde ein Gießkannenprinzip darstellen. Die Lehrer wissen genau, welche Schüler finanzielle Unterstützung brauchen, diesen steht der Sozialtopf der Stadtgemeinde zur Verfügung.“