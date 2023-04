Mattersburg: Stänkerei bei Clubbing endete in Intensivstation

Werbung

„Es war wieder einmal ein leiwandes Festl in Mattersburg“, erzählte ein 19-jähriger Zeuge vor Gericht. „Wir hatten alle gute Laune.“

Das Summer Bash Clubbing in der Nacht von 23. auf 24. Juli 2022 beim Viadukt in Mattersburg stieß auf reges Interesse der jungen Gäste.

Spätnachts waren „alle komplett angesoffen“, sagte eine 25-jährige Zeugin.

Besonders „motiviert“ sei das spätere 24-jährige Opfer, ein Mattersburger, gewesen, erwähnte der 19-jährige Zeuge.

Angeklagter über das Opfer: „Er war total aggressiv“

„Er war total aggressiv, hat uns beschimpft und stieß mich mit der Schulter“, sagte der 21-jährige Angeklagte. „Dass es unabsichtlich war, bezweifle ich.“

Er schubste den lästigen Festgast weg, dieser verschwand für 20 Minuten.

Dann war er wieder da. „Er packte mich am Hemd, zog mich die Stufen hinunter“, schilderte der Angeklagte die Szene. Der 24-Jährige habe sein Hemd zerrissen. „Ich hatte seine Hände vor dem Gesicht und befürchtete, dass er mich schlagen würde“, erzählte der 21-Jährige weiter.

Da habe er selbst mit der Faust zugeschlagen, dem anderen mitten ins Gesicht.

Zeugin: „Man hörte den Kopf aufpumpern“

„Er schlug kerzengrad auf, man hörte den Kopf aufpumpern“, berichtete die 25-jährige Augenzeugin.

Obwohl sie kein Blut sehen könne, sei sie zu dem Verletzten hingegangen und habe versucht, seine Blutung zu stillen.

Der 24-Jährige erlitt massive Verletzungen: Nase und Schädel waren gebrochen, eine Rissquetschwunde führte zu einer bleibenden Narbe an der Oberlippe.

Narbenkorrektur soll 15.000 Euro kosten

„Das zu beheben wird 15.000 Euro kosten“, sagte die Anwältin des Opfers. Vorab forderte sie 10.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz für ihren Mandanten, der eine Woche lang auf der Intensivstation gelegen war.

Gesundheitliche Dauerfolgen seien nicht auszuschließen, sagte die Opfervertreterin. Auch habe ihr Mandant wegen der Arbeitsunfähigkeit seinen Job verloren und sei jetzt arbeitssuchend.

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Er habe in Notwehr gehandelt.

„Komm rauf, wenn'st was willst!“

Ein Zeuge gab an, gehört zu haben, wie der Angeklagte das spätere Opfer aufforderte: „Komm rauf, wenn'st was willst!“ Da sei der 24-Jährige näher gekommen und habe den Angeklagten am Hemd gepackt, worauf dieser zuschlug.

„Stimmt das?“, fragte Richterin Gabriele Nemeskeri.

„Nicht ganz“, antwortete der Angeklagte. „Komm rauf!“, habe er nicht gesagt.

1,68 Promille waren nach dem Vorfall bei dem Angeklagten gemessen worden. Laut Zeugenaussagen soll auch das Opfer schwer betrunken gewesen sein. Er soll getorkelt sein und andere Clubbing-Gäste mit Getränken beschüttet haben. „Er hat herumgeschimpft“, sagte eine Zeugin. „Er ist mich auf lustig angesprungen, kam überdreht zu uns“, berichtete ein Zeuge.

Opfer: „Tag ist wie ausgelöscht“

„Weiß ich nicht mehr“, antwortete das Opfer auf Fragen zu seinem Zustand in der Nacht auf den 24. Juli 2022. „Aufgrund der Verletzung ist der Tag wie ausgelöscht.“

„Ich bin nicht der Meinung, dass es Notwehr war“, fasste die Richterin die Beweisergebnisse zusammen. „Wenn, dann war es Notwehrüberschreitung.“

Dennoch gab sie dem bislang unbescholtenen Angeklagten eine Chance in Form eines Tatausgleichs, der mit Unterstützung von Neustart stattfinden wird. Dem Opfer muss der 21-Jährige 2.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Damit erklärte sich der junge Mann einverstanden.

