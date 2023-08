Wiesen: Generalsanierung der Barbarakirche

Wie bereits im Jänner 2023 bei der damaligen Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurde, ist die Generalsanierung der Barbarakirche in der Erdbeergemeinde schon länger am Plan und in den Ausgaben des heurigen Jahres einberechnet. Im September 2023 wird mit dem Projekt begonnen.

Rund 105.000 Euro Ausgaben für die Grundsanierung

Da keine Berichte über den ursprünglichen Bau der Kirche existieren, wird die Errichtung einer Barbarakapelle im 15. Jahrhundert nur vermutet. Erstmals erwähnt wird die Kirche im Jahr 1568, Demzufolge ist die Kirche schon seit über 455 Jahren ein Bestandteil der Gemeinde Wiesen und gehört zu derer historischen Vergangenheit dazu. Veränderungen gab es natürlich seither schon mehrere: 1673 erfolgte der erste Umbau der schlichten Kirche, 1795 wurde sie nach Osten hin vergrößert und 1864 und 1888 wurde die Kirche renoviert. Nach diesen größeren Renovierungsarbeiten wurde immer wieder kleinere getätigt, so wurde beispielsweise 1925 ein neues Dach befestigt oder 1948 ein neuer Treppenturm errichtet. Die letzte dieser Restaurierungen fand im Jahr 1987 statt - diese ist also schon wieder ungefähr 36 Jahre her.

Aus diesem Grund braucht die Barbarakirche dieses Mal eine etwas umfangreichere Sanierung. „Wir werden wieder eine Generalsanierung an der Barbarakirche durchführen“, berichtet Bürgermeister Matthias Weghofer, „die Kosten dafür sind im heurigen Budgetplant berücksichtigt, die Arbeiten werden im September 2023 gestartet.“ Die Barbarakirche wird von der Erdbeergemeinde als Aufbahrungshalle genutzt und ist so sehr häufig in Betrieb. Mit der Grundsanierung beauftragt ist Architekt Sperl aus Pöttsching. Was genau saniert wird und wie viel es kosten wird, steht bereits fest und wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen: Es werden einige Baumeisterleistungen erbracht, für diese bekommt die engagierte Firma „Burgmann“ 19.452 Euro. Weiters werden Malerarbeiten von der Firma „SIWO“ durchgeführt, diese betragen 45.628 Euro. Zusätzlich müssen Dachdeckerarbeiten im Wert von 15.267 Euro von der Firma „Janisch“ erledigt werden und für den Gerüstbau fallen 19.992 Euro an. Letztendlich wurde auch noch die Sanierung der Orgel an die Firma „Rauscher“ vergeben, in der Höhe von 4.260 Euro. Alles in allem wird die Generalsanierung der Kirche die Gemeinde Wiesen um die 105.000 Euro kosten. „Wir nehmen diese Kosten in Kauf, um unsere schöne Barbarakirche erhalten zu können“, so Bürgermeister Matthias Weghofer.