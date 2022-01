30er-Zone in Baumgarten kommt

In der Hauptstraße befinden sich in kurzer Distanz gleich drei Örtlichkeiten, die besonders in der Stoßzeit wahre Verkehrsmagnete darstellen. Das sind einerseits „Brigittes Laden“ – das einzige Lebensmittelgeschäft im Ort –, die Apotheke sowie auch das Lokal „Murzi“.

Sicherheit soll erhöht werden

Die Gemeinde suchte daher bei der BH um ein Tempolimit an, um diese neuralgischen und stark frequentieren Punkte zwischen dem Lokal und dem Lebensmittelgeschäft zu entschärfen. Nun sind die Prüfungen seitens der Behörde abgeschlossen und es erging die Verordnung einer 30er Zone in diesem Gebiet, die die Sicherheit der Fußgänger und aller anderen Verkehrsteilnehmer erhöhen soll. Bürgermeister Kurt Fischer schildert: „An dieser Stelle der Hauptstraße war durch das Lokal, das Lebensmittelgeschäft und durch die Apotheke schon immer ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.“

Er fährt fort: „Seit der Corona-Pandemie bietet die Apotheke zusätzlich die Möglichkeit Corona-Antigen- und PCR-Tests durchführen zu lassen, die von den Bürgern, auch aus den umliegenden Ortschaften, sehr gut genutzt wird. Somit wird hier ständig mit den Fahrzeugen zu- und abgefahren und Fußgänger benutzen vermehrt den Schutzweg.“

Die 30er Zone hat schon bald Gültigkeit

Der Ortschef führt weiter aus: „Deshalb haben wir uns von der Gemeinde her entschlossen, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit im Fußgänger- und Straßenverkehr zu gewährleisten. Das Ansuchen wurde von der BH geprüft und in den nächsten Tagen werden schon die Verkehrsschilder aufgestellt.“

Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr und Samstag von 6 bis 12 Uhr. Sie tritt in Kraft, sobald die Verkehrszeichen angebracht sind.