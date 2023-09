Jugendtaxi für Mattersburg auf dem Weg

Auf Initiative der ÖVP und FPÖ wurde in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 14. September, das Projekt Jugendtaxi behandelt. „Die heutige Jugend hat ein großes Mobilitätsbedürfnis“, sagt ÖVP-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Melanie Eckhardt. „Vor allem an Wochenenden und verstärkt in den Abend- und Nachtstunden werden Mobilitätsleistungen nachgefragt bzw. selbst erbracht. Eine Umfrage unter Jugendlichen hat ergeben, dass diese sich ein günstiges und flexibles Transportmittel für die Fahrt zur Disko, zum Zeltfest, etc. sowie für die Heimfahrt wünschen.“ Auch Eltern seien selbstverständlich an einer sicheren Beförderung ihrer Kinder interessiert. „Sie begrüßen deshalb jedes zusätzliche Angebot der öffentlichen Hand in diesem Bereich. Deshalb haben wir dieses Anliegen zum Thema gemacht und einen Antrag im Gemeinderat gemeinsam mit der FPÖ eingebracht, um das Jugendtaxi in Mattersburg zu etablieren. Dank unserer Initiative soll dieses Projekt nach Zustimmung der anderen Fraktionen jetzt weiter vorangetrieben werden.“

Angelegenheit wurde dem Verkehrsausschuss übergeben

Die SPÖ zeigte sich dem Antrag gegenüber aufgeschlossen und stimmte ebenfalls dafür: „Die Angelegenheit wurde bei der Gemeinderatssitzung kurz diskutiert und dem Verkehrsausschuss übergeben“, wird seitens der Stadtgemeinde Mattersburg mitgeteilt. „Der Ausschuss wird sich nun damit beschäftigen, bestmögliche Richtlinien und ein bedarfsgerechtes Angebot auszuarbeiten, das anstelle von Gutscheinen über eine Handy-App ermöglicht werden könnte.“

ÖVP-Stadtparteiobmann Thomas Haffer kann seiner Parteikollegin Melanie Eckhardt nur beipflichten: „Ich freue mich, dass auf Initiative der Opposition hier eine gute Sache auf den Weg gebracht wird im Sinne der jungen Menschen unserer Stadt. Mit dem Projekt Jugendtaxi sorgen wir durch eine individuelle und bedarfsorientierte Beförderung mit Taxifahrzeugen zu günstigen Tarifen dafür, dass die Jugendlichen sicher unterwegs sind – besonders bei Nacht oder nach dem Konsum von Alkohol.“

Plädoyer: Öfter den gemeinsamen Weg suchen

Einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr für Jugendliche sieht im Jugendtaxi auch FPÖ-Stadtparteiobmann und Gemeinderat Peter Pregl: „ Mir liegt es am Herzen, dass die Sicherheit unserer Jugend erhöht wird und würde mir wünschen, dass die SPÖ in Zukunft öfters den gemeinsamen Weg sucht. Dieser Antrag zeigte, wie wichtig gute Oppositionsarbeit ist.“

Grün-Gemeinderätin Elisabeth Mendoza Vasquez stimmte ebenfalls für das Jugendtaxi: „Schon allein deshalb, weil es in Mattersburg für Jugendliche kaum Möglichkeiten gibt, auszugehen. Es ist äußerst wichtig, dass Jugendliche nicht alkoholisiert selbst mit dem Auto fahren.“ Ein Jugendtaxi sei deshalb ein notwendiges Angebot, so Mendoza Vasquez.