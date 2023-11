S4-Schnellstraße: Sperren von Teilstrecken in den Nachtstunden

Am 1. November begann der Baustart für die temporäre Sicherheitsmaßnahmen, erste Vorarbeiten wurden durchgeführt. Für die Autofahrer war davon nichts zu bemerken, die Verkehrsteilnehmer konnten die S4-Schnellstraße wie gewohnt befahren. In den kommenden Tagen wird es neben den Verkehrseinschränkungen (die BVZ berichtete) in den Nachtstunden zu Sperren einzelner Abschnitte kommen und man muss auf die Landstraßen und in die umliegenden Ortschaften ausweichen. Nachstehend die Sperren:

Bereich Mattersburg (bei der Arena) bis Anschlussstelle Sigleß: 6. November, 20 Uhr, bis 7. November, 5 Uhr. Dies betrifft auch jene Vekehrsteilnehmer, die auf der S31 von Eisenstadt oder Oberpullendorf kommend die Abfahrt zur S4benützen wollen.

Bereich Anschlussstelle Sigleß bis Anschlussstelle Bad Sauerbrunn: 7. November bis 9. November, jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr.

Bereich Anschlussstelle Bad Sauerbrunn bis Neudörfl: 9. November, 20 Uhr, bis 10. November, 5 Uhr.

Bereich Anschlussstelle Neudörfl bis Wiener Neustadt: 10. November, 20 Uhr, bis 11. November, 5 Uhr.

Anm.: Die Sperren betreffen beide Fahrtrichtungen.

