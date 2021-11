Einfamilienhaus wurde in Brand gesteckt: Familienvater wird gesucht

Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) am frühen Montagmorgen ist gelegt worden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Haus, die Polizei suchte allerdings auch am Dienstag noch nach dem Familienvater, hieß es aus der Landespolizeidirektion Burgenland zur APA.