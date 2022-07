Johann Werfring junior nun Kommerzialrat

Werbung

Am 29. Juni 2022 lobte Bundesministerin Karoline Edtstadler Vertreterinnen und Vertreter der burgenländischen Wirtschaft zu Mitgliedern der bei der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ eingerichteten Wirtschaftskurie an. Diese haben von nun an das Recht die Bezeichnung „Kommerzialrat/Kommerzialrätin für die Statistik“ zu führen. Dabei handelte es sich um Hans Dieter Buchinger, Petra Wagner, Franz Hess und auch Johann Werfring junior.

Die Geschichte der heute bekannten Firma Werfring begann im Jahr 1965, in dem der Gründer Johann Werfring sen. erstmals sein Deichgräbergewerbe in Sieggraben anmeldete. Schon bald ging es mit dem Unternehmen aufwärts, zehn Jahre später wurde es um das Transportgewerbe erweitert und der Fuhrpark auf fünf Tieflöffelbagger, vier Dreiachser, sechs Hängezüge und eine Straßenkehrmaschine ausgebaut. Zur Wartung von diesen errichte er auch eine Werkstätte, eine Waschanlage und Garagen.

Von da an konnte den Aufschwung des Unternehmens nichts mehr stoppen: Bereits fünf Jahrzehnte später sind die Transportwagen der WerfringGes.m.b.H in ganz Europa auf den Straßen zu finden und versorgen nationale und internationale Kunden mit staubigen sowie granulierten Gütern. Mittlerweile besitzt die Firma 85 Fahrzeuge, deren Überprüfungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten führt sie selbst am eigenen Gelände durch.

Zusätzlich zu dem Silotransportunternehmen wurde 1993 die Firma Logistik Werfring GmbH in Mannswörth eröffnet. Hier liegt der Fokus auf der Reinigung von Silofahrzeugen, von Straßentankfahrzeugen im Chemie- und Lebensmittelbereich sowie von Containern und IBC-Containern. Aufgrund großer Kundennachfrage entwickelte sich als weiterer Unternehmenszweig die Reinigung, Reparatur und Überprüfung von Kesselwagen und auch das Angebot von 8.500 Quadratmetern Lagerfläche in Wien-Nähe mit bester Verkehrsanbindung für handelsübliche Güter, Chemiegüter, Staub- und Schüttgüter sowie ADR-Güter auf dem Firmengelände bietet Werfring sobald an.

Heute umfasst das Silotransportgewerbe 135 Mitarbeiter und hat sich den Rang als internationales Transportunternehmen verschafft. Mittlerweile sind die beiden Firmengründer, Elisabeth und Johann Werfring sen., nicht mehr im Betrieb. Geführt wird er von Johann Werfring jun. und seiner Frau Anna, die 1984 in das Familienunternehmen eingestiegen sind. Das Interesse an dem Familienunternehmen zeigte sich bei Johann Werfring jun. erstmals vor seinem Schulabschluss an der HTL Eisenstadt, wo er den Zweig Maschinenbau besuchte.

Danach in die Firma einzusteigen war seine eigene Entscheidung, wurde aber natürlich sehr von den Eltern begrüßt. Auch seinen eigenen zwei Söhnen, Marc und Hans-Joachim, lässt er freie Wahl. „Nach einem Studium von internationalen Wirtschaftsbeziehungen entschlossen sich dann aber beide, in den Familienbetrieb einzusteigen und sind seit 2010 bzw. 2015 im Unternehmen eingebunden“, erzählt Werfring. Gemeinsam überstand die Familie auch die Corona- bzw. Ukrainekrise ohne größere Probleme oder Einschränkungen. Sie konnten die Zeit gut überbrücken und hatten mit nicht vielen Erschwernissen zu kämpfen.

Die Prämisse und die Zielsetzungen der Firma sind über die Jahre gleichgeblieben: „Die regional verwurzelten Unternehmen Silotransporte Werfring Ges.m.b.H. und Werfring Logistik GmbH stehen für Verlässlichkeit, Sicherheit und Qualität in Transport und bei Reinigung“, erklärt Werfring. In den letzten Monaten wurde stark umgebaut und eine weitere Reparaturhalle errichtet, die Lagerflächen verdoppelt und vieles mehr. „Sobald die Umbauarbeiten in den nächsten Monaten abgeschlossen sind, werden wir uns wieder vollends den Tagesgeschäften widmen“, so Werfring.

Neben der Leitung seines Unternehmens engagiert sich Johann Werfring jun. in der Wirtschaftskammer.. Seit ungefähr 15 Jahren ist er Vorsitzender der Fachvertretung Spedition und Logistik. Dabei vertritt er seine Mitglieder, berät diese und sorgt dafür, dass die richtigen Weichen gestellt werden. Wichtig ist ihm, faire Rahmenbedingungen gemeinsam mit der Politik zu setzen. Für seine langjährigen Tätigkeiten wurde ihm vor kurzem der Titel Kommerzialrat verliehen.

