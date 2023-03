Josef Schöll übernahm den Vorsitz von Alfred Taschner

Werbung

Vor Kurzen fand die Generalversammlung der Ortsgruppe des Pensionistenverbandes Sieggraben in der Kulturhalle statt. Als Ehrengäste konnten der Landessekretär des Pensionistenverbandes Österreich Helmut Schuster, der Bezirksvorsitzende Leopold Bogner, in Vertretung des Bürgermeisters Gemeindevorstand Inge Pehm, Michael Löffler und Ehrenvorsitzender Albert Taschner begrüßt werden.

Helmut Schuster bedankte sich in seinen Grußworten bei Alfred Taschner, der die Ortsgruppe in den letzten drei Monaten interimistisch geleitet hatte und auch bei dem scheidenden Ausschuss für seine Arbeit. Dem neuen Vorsitzenden und seinem Team wünschte er alles Gute und viel Erfolg für die künftigen Herausforderungen. Bei der Generalversammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.

Einstimmig wurde Josef Schöll bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist somit der Nachfolger von Alfred Taschner, der die Ortsgruppe drei Monate lang interimistisch leitete und sein Amt aus Altersgründen in jüngere Hände legen wollte.

Josef Schöll ist Jahrgang 1957. Mit 16 Jahren trat er der Sozialistischen Jugend Sieggraben bei und seit fünf Jahren ist er Mitglied der derzeit 112 Köpfe zählenden Pensionisten-Ortsgruppe, wo er das Amt des Kassaprüfers ausübte. „In meinem neuen Amt möchte ich unsere Mitglieder bestens betreuen und informieren. Dazu findet zwölf Mal im Jahr ein gemütliches Treffen bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee in der Kulturhalle statt, wo jedes Mitglied seine Fragen, Anliegen und Wünsche vortragen kann.“

Im Mai organisiert der Ortsclub einen Tagesausflug nach Wien, um das neue Parlament im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Dieser Tag wird traditionell bei einem Heurigenbesuch seinen Ausklang finden. Ein Tagesausflug zum Stubenbergsee steht im Juni auf dem Programm. Weiters warten auf die Mitglieder noch zwei oder drei kleine gemeinsame Wanderungen, bei denen es im Anschluß Kaffee und Kuchen geben wird.

„Ich freue mich schon auf die zahlreichen neuen Aufgaben und verspreche, mein Bestes für alle zu geben. Weiters werde ich meinen Fokus auch ganz besonder auf die Werbung neuer, besonders jüngerer Mitglieder zu legen“, hat sich Josef Schöll fest vorgenommen.

