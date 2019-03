Im vor Kurzem anonym erschienenen „Gmoatrommler“, der in jedem Briefkasten zu finden war, befanden sich Vorwürfe und Beschwerden, die sich auf viele Themen im Ort beziehen. Jetzt bezog Bürgermeister Josef Kutrovatz dazu Stellung: „Nachdem ich über jeden freiwilligen Handgriff in der Gemeinde sehr stolz und auch dankbar bin, konnte ich dies auch in der Faschingszeit nicht unkommentiert vorüberziehen lassen.“

Politk&Vereine im Visier Rätselraten um anonymes Rundschreiben in Sigleß

Der Bürgermeister geht in seinem Schreiben unter anderem auf die Vorwürfe gegen Vereinsobmänner ein. „In unserer Gemeinde gibt es sehr, sehr viele freiwillige Mitarbeiter in verschiedensten Vereinen und Parteien. Diese leisten unzählige Stunden, damit die diversesten Veranstaltungen und Fußballspiele mit hervorragendster Verköstigung stattfinden können“, schreibt der Ortschef.

Der „Gmoatrommler“ bekrittelte die Terminverschiebungen diverser Veranstaltungen. Hier entgegnet Kutrovatz in seinem Schreiben: „Sie werfen mir vor, dass ich scheinbar nicht auf die Leute höre. Genau das tue ich, denn gerade deswegen wurde der Versuch gestartet, den Kirtag auf ein wärmeres Monat zu verlegen. Und daher hat sich auch unser gut besuchtes Dorffest im Dorfleben bestens etabliert. Ebenso wurde – auf Wunsch vieler Berufstätiger – der Faschingsumzug vom Faschingsdienstag auf den Faschingssamstag verlegt, und nicht etwa aus „Jux und Tollerei“.“

Auch zur Jugend und ihrer Funcourt-Planung nahm der Bürgermeister Stellung. Er fände es schade, dass der anonyme Verfasser das große Engagement für die örtliche Jugend an den Pranger stelle, denn die Gesundheit sei das höchste Gut. Außerdem kommentierte und erwiderte er jegliche Vorwürfe gegen das Generationenhaus, nicht sanierte Straßen und fehlende Veranstaltungen im Ort.

Trotz der Ärgernisse und Verwunderungen über das Schreiben des „Gmoatrommlers“ ließ sich die Sigleßer Bevölkerung den Faschingsumzug vergangenen Samstag nicht entgehen. „Unser Faschingsumzug ging gut über die Bühne. Wir waren sehr zufrieden und es wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert“, erzählt Josef Kutrovatz.

Ob der geheime „Gmoatrommler“ sein wahres Gesicht zeigen wird, ist fraglich. „Hinweise auf die Person, die hinter dem anonymen Rundschreiben stecken könnte, haben wir noch keine. Die Rückmeldung meinerseits wurde von der Bevölkerung jedoch gut aufgenommen“, so der Bürgermeister.