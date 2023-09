Baum auf Auto: FF Neustift übte

Am Freitag, 15. September, rückte die Feuerwehr Neustift an der Rosalia zu einer Rettungsübung aus. Zugskommandant Michael Koch hatte die Übung geplant und dabei ein Szenario gewählt, das in den Rosalia-Wäldern durchaus zur Realität werden kann.

Angenommen wurde, dass während Forstarbeiten ein Baum auf ein Auto gefallen ist, in dem sich eine Person befand.

Um die Herausforderung für die Übenden zu erhöhen, wurde ein Baumstamm auf das Fahrzeug gelegt Dieser mächtige Baumstamm musste zuerst gesichert werden, bevor die eigentliche Rettungsaktion beginnen konnte.

Die im Auto eingeklemmte und verletzte Person, dargestellt durch eine Trainingspuppe, wurde mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte geborgen. Gleichzeitig wurde ein Flurbrand gelöscht und ein Brandschutz beim Unfallauto hergestellt. Der Fokus der Übung lag auf dem korrekten Umgang mit der Ausrüstung und taktischen Fähigkeiten.

Nach der Übung wurden die Trainingspuppen, die als Unfallopfer dienten, sicher verstaut. An der Aktion waren drei Fahrzeuge sowie 18 Feuerwehrmitglieder beteiligt.