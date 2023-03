Initiative „Verbundenheit leben“ sorgt sich um Körper, Geist und Seele

Werbung

„Wir haben uns zusammengesetzt und Ziele herausgearbeitet, die im Moment notwendig sind. Eines dieser Ziele, das bei Gesprächen und Sitzungen immer mehr herauskam war, dass manche Menschen seit der Corona-Zeit zunehmend vereinsamen. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, soziale Kontakte wieder herzustellen, um der Vereinsamung, die immer weiter um sich greift, entgegenzuwirken“, erzählt Pfarrer Jakob Kruse.

Ursprünglich richtete sich dabei der Fokus der Initiative auf SeniorInnen, aber es werden auch Projekte für alle Altersgruppen von Pfarramtssekretärin Alexandra Hasler generationenübergreifend vernetzt. So gab es heuer bereits im Luthersaal ein gut besuchtes Faschingsfest für Jung und Alt und auch die am Donnerstag Nachmittag dort stattfindende Spielenachmittage werden von allen Altersgruppen gut angenommen. Daneben finden auch Themennachmittage, speziell für SeniorInnen, wo Erste Hilfe im Mittelpunkt steht, statt. Aber auch die sich immer mehr ausweitenden Betrugsmaschen, wie etwa der Telefonbetrug und wie man sich davor schützt, werden von Spezialisten, die Alexandra Hasler auswählt und einlädt, ausgiebig erörtert. In den Osterferien werden gemeinsam Insektenhotels gebastelt und alle Interessierten dürfen sich bereits auf gemeinsame Bingo-Abende freuen.

Unabhängig davon findet auch eine Workshop-Reihe zum Thema „Achtsamkeit und Selbstfürsorge“ statt. Ansatz dabei ist: „Bevor ihr für andere da sein könnt, müsst ihr erfahren, wie es geht auf sich selbst achtzugeben, um nicht ans Limit zu kommen. Dazu werden einzelne, in sich selbst abgeschlossene Workshops unter dem Motto „Schau auf dich“ angeboten. „Solche Kurse sollen nach Möglichkeit auch in anderen Gemeinden abgehalten werden und wir stellen dazu gerne unser Know-How“ zur Verfügung“, so Pfarrer Jakob Kruse, der gerne auch Menschen aus den Nachbargemeinden zu den Veranstaltungen in Loipersbach einlädt.

Die Initiative „Verbundenheit leben“ ist dabei, weitere Projekte zu entwicklen, die der Gesundheit der Menschen an Körper, Geist und Seele zugute kommen.

Community Nurse Judith Grafl, Achtsamkeitspädagogin Ulli Zikha und Koordinatorin Alexandra Hasler. Foto: BVZ, zVg Evangelische Pfarrgemeinde

