Forchtenstein: Zuversicht bezüglich Budget

Wie in Bad Sauerbrunn gibt es auch in Forchtenstein zu jetzigem Stand noch kein Budget. Bei der letzten Gemeinderatssitzung im März 2023 stimmten ÖVP und die Freie Liste Forchtenstein gegen den vorgelegten Budgetvorschlag von der SPÖ. Aus diesem Grund fand vor zwei Wochen eine Budgetbesprechung mit dem erweiterten Gemeindevorstand und Spitzenkandidat der FLF Christian Spuller statt, bei der etwaige Änderungen diskutiert wurden.

Positive Stimmung in den Fraktionen

Das Vorhaben der SPÖ Forchtenstein, so viele Investitionen wie möglich gegen Anfang dieses Jahres zu machen, um den Verlust des Geldes durch die Inflation möglichst klein zu halten, traf zuerst bei den Oppositionsparteien auf Ablehnung. Mit ein paar entsprechenden Änderungen jedoch wären sie bereit, bei der nächsten Gemeinderatssitzung, diesem Budget zuzustimmen. „Wir hätten nun einen Abgang von 1,66 Millionen Euro“, erklärt Bürgermeister Alexander Knaak, „der von circa 1,87 Millionen Euro aus dem Vorjahr gedeckt wird.“ Erschienen diese Ausgaben der ÖVP und der FLF letztes Mal noch zu viel, so wurden Abänderungen beantragt. „Wir werden uns eine moderate Rücklage zur Verfügung halten“, so Knaak, „und ein paar geplante Projekte auf die nächsten Jahre verschieben.“

Sollten diese Maßnahmen auch bei der nächsten Gemeinderatssitzung noch gelten, wird es laut Vizebürgermeister Josef Neusteurer grünes Licht von Seiten der ÖVP geben. „Wir haben schon vor, sofern alles von unserer Seite her passt, zuzustimmen, damit wir in Forchtenstein endlich ein Budget haben und mit der Arbeit beginnen können“, erklärt Neusteurer, „für die Zukunft hoffen wir, dass es von Anfang an eine solche Zusammenarbeit bei dem Erstellen des Budgetplans gibt.“ Wie sich die ÖVP endgültig entscheiden wird, wird bei einer Fraktionssitzung besprochen, die wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung stattfinden wird.

Auch eingebunden wurde Christian Spuller (FLF). „Wir haben einiges besprochen“, erzählt er, „und wenn unsere Forderungen berücksichtigt werden, sieht es sehr gut mit unserer Zustimmung aus. Es wurden auf jeden Fall positive Schritte gemacht.“

