Auszeichnung für Harald Bauer

WALBERSDORF Harald Bauer wurde für seine Verdienste als Burgenländischer Landesreferent Ski Alpin geehrt. „Natürlich macht es einen schon etwas stolz, wenn man ausgezeichnet wird. Ich denke, es ist ein würdiger Abschluss meiner Tätigkeit“, so Bauer. Im Jahre 1995 übernahm er dieses Amt. „Wilfried Specht hat aufgehört, ich bin von Karl Karner kontaktiert worden und habe zugesagt“, so Bauer, um weiter auszuführen: „Wir haben stets die Landesmeisterschaften für die Schulen im Ski-Alpin Bereich organisiert. Mit den Siegern sind wir dann zur Bundesmeisterschaft gefahren. Wir waren einmal auch Ausrichter der Bundesmeisterschaften in Altenmarkt/Zauchensee, was eine große organisatorische Herausforderung war. Wir mussten zum Beispiel 270 Betten organisieren. Die Vorgabe vom Ministerium war auch zu einem sehr geringen Preis. Damals gab es noch das Burgenland-Heim, so war das möglich.“

Seine Liebe zum Skisport stammt von familiärer Seite her. „Mein Vater Walter Bauer war Sportlehrer im Gymnasium, in der Familie ist generell viel Sport betrieben worden.“ Bauer kam früh zur Union Skiklub Mattersburg, bis zu seinem 52. Lebensjahr nahm er an Rennen teil. „Dies war beim Ost−Cup, wo semi-professionelle Skiläufer teilgenommen haben und auch schon mal 300 Starter bei einem Rennen dabei waren.“

Nach seinem Studium begann er an der HAK Mattersburg zu unterrichten, der Schule ist er bis Juni letzten Jahres treu geblieben. Nach einem Jahr „Sabbatical“ wird er diesen Sommer offiziell die Pension antreten.

„Die Arbeit mit den Jugendlichen hat großen Spaß bereitet. Wenn man 37 Jahre an der selben Schule unterrichtet, fällt der Abschied sicherlich etwas schwer.“

Mit der freien Zeit kann er sein Hobby voll und ganz ausüben. In Alpbach (Tirol) und am Kitzsteinhorn fungiert er als privater Skilehrer. „Diesen Winter war ich vier Monate 'drüben', es gab nur eine Pause von zwei Wochen, wo ich zu Hause war.“

