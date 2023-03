Frühling im Yogahäuschen in Sigleß

Werbung

Im Jahr 2020 gründete Christa Reidinger ihr Yogahäuschen „Sonne Yoga Sterne“ in Sigleß. Demnächst soll es nun auch bald Atemcoaching geben, sowie tierbegleitende Therapiestunden.

Christa Reidinger war schon immer begeistert von dem menschlichen Körper, weshalb sie nach ihrer Schulausbildung ein Medizinstudium anfing. Nach zwei Jahren brach sie ihr Studium allerdings ab, weil der Zusammenhang von Bewegung und Gesundheit ihr Interesse geweckt hatte. Daraufhin begann sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin.

Yoga wurde zu einem Anker in ihrem Leben

Aus verschiedenen Gründen kam sie dann zum Yoga. „Es hat mir von Anfang an gefallen, quasi nichts dafür zu brauchen, barfuß auf die Matte zu kommen und loszuüben. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, wie unglaublich gut das Gleichgewicht aus körperlicher Herausforderung und Entspannungstechniken mir tut - nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf geistig-emotionaler Ebene“, erzählt Christa Reidinger zu ihren ersten Erfahrungen mit Yoga. Auf diese Weise hatte sie einen Anker gefunden, der bis heute geblieben ist. „Wann immer die Stürme des Lebens toben, zentriert mich Yoga in all seinen unterschiedlichen Aspekten“, so Reidinger.

Erst später hat sie dann begonnen, sich auch mit der Philosophie des Yoga zu beschäftigen und gibt diese mittlerweile auch an andere weiter. „Ich finde, dass die Beschäftigung mit den ethischen Idealen, oder auch den indischen Göttergeschichten, die reine Körpererfahrung vertiefen kann“, meint sie.

Im Laufe der Jahre hat sich dann auch die konkrete Art ihrer Praxis verändert. Christa Reidinger hat sich dann auch wieder vermehrt mit physiotherapeutischen Techniken beschäftigt und sich mit den neuesten Erkenntnissen aus der Faszienforschung beschäftigt. Dies lässt sie auch in ihren Yoga-Unterricht miteinfließen. „Ich unterrichte also definitiv kein jahrtausendealtes Konzept, sondern eine moderne Form des Yoga unterlegt mit alten, aber noch immer gültigen philosophischen Gedanken“, erklärt Reidinger.

Wie es zur Gründung ihres Yogahäuschens kam

Eigentlich ist Christa Reidinger aus Wien und dann zu ihrem Mann ins Burgenland gezogen. „Wir lernten uns damals bei der Arbeit als Fluglotsen kennen. Nach der Elternteilzeit, gab es in der Firma aber keine Möglichkeit auf Teilzeit mehr und für uns war ein zufriedenstellendes Familienleben mit zwei Eltern Vollzeit im Schichtdienst nicht vereinbar“, so Reidinger.

Also entschied sie sich dazu, ihre Hobby zum Beruf zu machen und gründete das Yogahäuschen in Sigleß. „Als dann aber die Lockdown-Zeit kam, in der Yogaunterricht nicht mehr erlaubt war, habe ich mich auf meinen frühere Ausbildung als Physiotherapeutin besonnen und hier verstärkt Fort- und Weiterbildungen besucht“, so Christa Reidinger.

In ihrem Yoga-Studio gibt es also nicht nur Yoga, sondern auch Physiotherapie mit dem Schwerpunkt Faszientherapie bei Rückenschmerzen, sowie Faszienkurse und demnächst auch Atemcoaching. Derzeit macht Christa Reidinger auch eine Therapiebegleithundausbildung mit ihrem Pudel Carlos, um bald in ihrem Yogahäuschen auch tierbegleitende Stunden anbieten zu können.

Auch über die Osterzeit hinweg gibt es jetzt viele verschiedene Kurse im Yogahäuschen. So findet beispielsweise ab sofort jeden Montag, Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr „Sessel-Yoga“ statt oder jeden Montag um 18:30 Uhr gibt es „Yoga sanft“, so wie viele weitere Kurse.

