Der Bad Sauerbrunner Bürgermeister Gerhard Hutter macht nach seinem überraschenden Rückzug aus dem Bündnis Liste Burgenland (LBL), wie berichtet, vorerst als freier Landtagsabgeordneter weiter. Zugleich bleibt Hutter Obmann des Unabhängigen Gemeindevertreterforums (UGVF), das einst für die Vernetzung und Vertretung parteifreier Gemeinderäte gegründet wurde. Eine Sitzung des UGVF am kommenden Dienstag wird mit Spannung erwartet. Der Hintergrund: Einige der darin vertretenen 38 Bürgerlisten stellen sich mittlerweile offen gegen LBL-Chef Manfred Kölly. Dieser fordert die Listen wiederum zur aktiven Mitarbeit auf.

Meinungsverschiedenheiten um die Kandidatur zur Landtagswahl 2020 haben letztendlich auch zur Trennung zwischen Hutter und Kölly geführt. Der Deutschkreutzer Bürgermeister Kölly wollte Hutter eigentlich als LBL-Spitzenkandidaten; einzelne Listen wollen jedoch eine Kandidatur ohne Kölly. Vermittlungsversuche scheiterten, in einer Sitzung des LBL-Vorstandes wird am Donnerstag beraten, wie es weitergehen soll.

Keine „Hutter-Liste“ in Sicht

Das Bündnis werde aber „auf jeden Fall weitermachen“, sagte Kölly bereits gegenüber der BVZ: „Es gibt genügend junge Leute, die mitmachen und an die Spitze wollen.“ Sollte sich ein neuer Spitzenkandidat finden, würde er selbst sich auf einen anderen Listenplatz zurückziehen.

Dass Kölly die LBL gänzlich verlässt und diese mit Hutter an der Spitze weitermacht, gilt als ausgeschlossen. Gerhard Hutter wiederum schließt eine Kandidatur mit einer komplett eigenen Liste aus: „Mein Ziel ist es ja nicht, die LBL auszubremsen. Wenn zwei Listen in den Wahlkampf gehen, dann hätte aus meiner Sicht keine die Chance auf einen Einzug in den Landtag. Gute Chancen gäbe es nur, wenn alle Bürgerlisten an einem Strang ziehen“, so Hutter gegenüber der BVZ.

Christian Schaberl | BVZ

Politisch wird jedenfalls das UGVF keine Konkurrenz für das Bündnis. Das betont Landeskoordinator Christian Schaberl aus Eltendorf im BVZ-Gespräch: „Wir sind keine Partei, sondern ein Verband für unabhängige Gemeinderäte. Deshalb haben wir immer wieder gesagt, dass wir auch unabhängig von der LBL agieren.“ Von den insgesamt 44 Bürgerlisten im Burgenland sind 38 im UGVF vertreten. Davon hätten einige ein unabhängige Listen ein Problem mit der Person Kölly.

Von der BVZ darauf angesprochen, betont Kölly: „Auch ich habe immer gesagt, dass die Listen im UGVF völlig unabhängig sind. Das stand ja nie zur Debatte.“ In der LBL fordere er als „Frontmann“ hingegen „natürlich auch Leistungen ein“. Wenn jemand ein Problem damit habe, so Kölly, müsse er seinen eigenen Weg gehen.

Gerichts-Streit mit Team Stronach

Schwierig zeigt sich auch die Sachlage am zweiten Schauplatz: Vor dem Neusiedler Bezirksgericht muss die LBL mit dem Team Stronach ums Geld streiten. Dabei handelt es sich um Nachwirkungen des gemeinsamen Landtagswahlkampfes 2015. Übrig blieb eine Diskussion um den Einzug in den Landtag und der jetzige Gerichtsstreit, der sich um die Parteienförderung dreht. Laut Gericht beträgt der Streitwert 11.000 Euro, laut Team Stronach seien es hochgerechnet auf die vergangenen Jahre mehr als 200.000 Euro. Im Gegenzug zur Mitfinanzierung des Wahlkampfes habe man einen Teil der Parteienförderung vereinbart, heißt es. Kölly kann die Forderung nicht nachvollziehen: Das Team Stronach sei nicht mehr aktiv und arbeite auch in der LBL nicht mit, weshalb es aus seiner Sicht keine Zahlungen geben werde.

Die Causa wurde von Eisenstadt an das Neusiedler Bezirksgericht verwiesen, da sich Richter in Eisenstadt für befangen erklärt hatten. Der damalige LBL-Kandidat Wolfgang Rauter war in Eisenstadt selbst als Richter tätig und soll auch als Zeuge aussagen.