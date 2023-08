Abenteuer Feuerwehr: Jugend voll dabei

Am Freitag präsentierte die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Mattersburg gemeinsam mit einigen aktiven Kameraden die Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr Mattersburg im Zuge des ORF Burgenland Sommerfestes am Veranstaltungsplatz in Mattersburg.

Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm folgte am Samstag. Bei einer Führung am Flughafen Wien-Schwechat bekamen die Kinder einen Einblick in den Alltag auf einem großen Flughafen. Das Highlight war der Besuch bei der Flughafenfeuerwehr, wo zahlreiche Sonderfahrzeuge besichtigt werden konnten.

Nach einem Stopp beim „Eisbullen“ in Trausdorf ging es am Nachmittag mit Übungen im Feuerwehrhaus Mattersburg weiter. Neben der Jugend aus Mattersburg war auch die Antauer Feuerwehrjugend eingeladen, die Handhabung und Funktion diverser Geräte und Fahrzeuge kennenzulernen.

Die Übung musste vorzeitig beendet werden, als die Feuerwehr am Samstagnachmittag zum Einsatz beim folgenschweren Autounfall auf der Schnellstraße S4 gerufen wurde.

Für die Jugendlichen klang der Tag am Lagerfeuer aus, wo Speck und Marshmallows gegrillt wurden.

Die Erlebnisse des Wochenendes ließ man bei einem abschließenden Mittagessen mit den Eltern im Feuerwehrhaus Revue passieren.