Orientalischer Tanz für Kinder und Jugendliche

Als der Krieg in der Ukraine begann, kam Nadja Tkachenko mit ihren beiden Söhnen nach Österreich. Ihr Mann, ein Historiker und Journalist, blieb zurück und verteilt seitdem Hilfsgüter für die Bevölkerung im Auftrag internationaler Hilfsorganisationen. Seit rund eineinhalb Jahren lebt Nadja nun also schon in Bad Sauerbrunn und wurde hier rasch heimisch. Sicherlich liegt das auch ein klein wenig daran, dass sie in ihrer neuen Heimat nicht untätig bleiben musste und sie so zumindest sporadisch aus dem Grübeln herauskam, wie es ihrer Familie in der Ukraine denn gehe und wie sich der Krieg weiter entwickeln wird.

Bauchtanzkurse für Erwachsene sind großer Erfolg

Eines ihrer Interessen ist nämlich der Tanz, unter anderem auch und insbesondere der orientalische (Bauch)-Tanz. Und da Tanzen erwiesenermaßen mehr Freunde bereitet in Gesellschaft anstatt alleine, hat Nadja innerhalb weniger Monate in Bad Sauerbrunn einen Kurs für Erwachsene auf die Beine gestellt, der gerne besucht wird, sehr erfolgreich ist und immer noch jeden Dienstag um 18 Uhr im Parkhotel Neubauer stattfindet. In der Ukraine studierte Nadja Tanzpädagogik an der Zentralen Universität für Pädagogik in Kharkiv, erzählt sie. Ein Teilbereich davon umfasste den orientalischen Tanz, für den sie sich schon seit mittlerweile ungefähr 15 Jahren begeistern kann. Angefangen hat alles mit einem Film, sagt sie, an den genauen Titel kann sie sich nicht mehr erinnern, der tut auch nichts zur Sache, einzig und allein das, was sie dort sah, ließ sie nicht mehr los: die bunten Kleider, die Musik, die Grazie der Bewegungen, das Gesamtpaket wie man so schön sagt.

NadjaTkachenko aus Bad Sauerbrunn hat eine Tanzausbildung an der Zentralen Universität für Pädagogik in Kharkiv gemacht und will ihr praktisches Wissen darüber auch an Kinder und Jugendliche weitergeben. Foto: zVg

Spiel, Spaß und Bewegung stehen eindeutig im Vordergrund. Mit orientalischen Tänzen entwickeln Kinder und Jugendliche außerdem ein Gefühl für Gleichgewicht, Orientierung im Raum und Disziplin. Nadja Tkachenko, Tanzlehrerin

Bekanntlich ist die Ukraine genauso wenig ein Land des Orients wie Österreich. Orientalischer Tanz, zumal auch als Studium, wird vermutlich auch dort in die Rubrik Orchideenfach oder Orchideeninteresse eingereiht, heißt: kommt relativ selten vor. Ukrainische Folklore, wie man sie spätestens seit dem ukrainischen Siegerlied zum Songcontest 2022 zu kennen meint, spielt in dem, was Nadja Tkachenko lehrt, keine bewusste Rolle. Dass orientalischer Tanz aber nicht nur bei Erwachsenen eine Anziehung hat, wie die Kurse in Bad Sauerbrunn beweisen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen, vor allem Mädchen und jungen Frauen, gut ankommt, kann Nadja Tkachenko ebenfalls aus eigener Erfahrung berichten. In der Ukraine hat sie ähnliche Kurse, wie sie jetzt über die Volkshochschule angeboten werden, bereits geleitet. Eltern müssen auch nicht schockierend die Hände vor den Mund geben, wenn sie den Begriff Bauchtanz hören oder lesen. Natürlich spielt eine gewisse Erotik im orientalischen Bauchtanz, wie ohnehin bei allen anderen Tänzen, die es gibt, eine Rolle. Bei Kindern und Jugendlichen ist das selbstverständlich aber kein Thema: „Spiel, Spaß und Bewegung stehen eindeutig im Vordergrund“, erklärt Nadja. Und Spaß, Freude am Rhythmus und der Bewegung kann ausnahmslos jedes Kind dabei haben, egal wie gut man vielleicht bisher im Sport war oder wie weit her es mit der Motorik ist. Das alles stellt sich mit der Zeit ein, auch wenn quasi bei Null gestartet wird. „Die Standardtänze und -bewegungen sind leicht zu erlernen“, sagt Nadja, „jedes Kind schafft das.“ Mit orientalischen Tänzen entwickeln Kinder und Jugendliche außerdem ein Gefühl für Gleichgewicht, Orientierung im Raum und Disziplin. Je weiter fortgeschritten man ist, desto mehr Körperbeherrschung wird benötigt, denn orientalischer Tanz ist, auch wenn er womöglich einfach erscheint, eine sehr anspruchsvolle Tanzgattung.

Der Schleier verleiht den Bewegungen eine zusätzliche Mystik

Was man beim Kurs neben sportlicher und bequemer Kleidung unbedingt dabei haben sollte, ist das, woran viele bei orientalischen Tänzen wahrscheinlich als erstes oder zweites denken: ein Tuch, Schleier oder wallender Rock, die den Handbewegungen eine zusätzliche Mystik verleihen. Ein Schal tut es aber auch, zur Not hat Nadja bestimmt welche dabei. Das Tuch dient also nicht nur als Zierde, sondern hat vielmehr eine integrale Funktion im Tanz, die natürlich auch erlernt wird.

Jungs sind bei beim Bauchtanz eher nur Zuschauer. Im Jahr 2023 sollte aber auch schon eine aktive Beteiligung möglich sein. Nadja Tkachenko (Mitte) heißt jedenfalls auch Burschen willkommen, falls sie sich tatsächlich dafür interessieren. Foto: zVg

Ebenso wenig müssen sich Eltern um die Verständigung Gedanken machen. Nadja hat bereits ihre Deutsch-Prüfung A2 beim Integrationsfonds mit Auszeichnung bestanden. Auch sonst ist sie sehr um sogenannte Integration bemüht. Neben ihrer Tanzausbildung ist sie gelernte Sozialarbeiterin und auf der Suche nach einem passenden Job, was sich schwieriger gestaltet, als man denken würde. Ihr größter Wunsch für die Zukunft? „Frieden.“ Ihrer Familie in der Ukraine geht es derzeit den Umständen entsprechend gut, sagt sie. Sie sind bemüht, trotz Krieg, irgendwie ihr tägliches Leben zu meistern und zu organisieren. Allzu viele Gedanken, wie es mit ihrer Familie und ihr weiter gehen wird, wenn der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist, macht sich Nadja nicht. Sie könnte sich aber durchaus vorstellen, auch dann noch eine Zeitlang in Österreich zu leben.

Kursdaten:

Erster Termin für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 13. Oktober (15:00 - 16:00 Uhr).

Erster Termin für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren: 12 - 15 Jahren (16:15 - 17:15 Uhr)

Ort: Eisenstadt - VHS/ Pfarrgasse 10

Kosten: 42 Euro

Anmeldung: 0 26 82/ 61 363, info@vhs-burgenland.at

Insgesamt werden sechs Einheiten stattfinden (ein späterer Einstieg ist prinzipiell möglich)

PS: Auch Jungs sind willkommen (obwohl sie sich meistens weniger dafür interessieren)