1.070 Euro durch Bad Sauerbrunner Flohmarkt

Inzwischen haben die meisten Gegenstände ein neues Zuhause gefunden. Und so konnte nun die Koordinatorin des Flohmarktes, Sylvia Linc, den Erlös in der Höhe von 1.070 Euro an Sepp Dichatschek, den Obmann des Verschönerungsvereins und an Renate Bock, der Kassierin des Vereins, übergeben.

