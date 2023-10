Wiesen: Neuer Defibrillator für den Samariterbund wurde übergeben

Seit dem Jahr 1927 gibt es in Österreich die Konstellationen der Samariterbunde, die mittlerweile die zweitgrößte Rettungsdienstorganisation von ganz Österreich ist. Die oberste Verpflichtung des Samariterbundes: „Wir leisten Hilfe von Mensch zu Mensch - unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung.“ Ihr Aufgabengebiet hat sich in den letzten Jahren jedoch enorm vergrößert. Abgesehen vom klassischen Rettungsdienst und Krankentransport leistet der Verband ebenfalls Entwicklungszusammenarbeit, Katastrophenhilfedienst, Schulungsangebote und Jugendarbeit. Laut der Website „samariterbund-favoriten“ besitzt der Samariterbund 355 426 MItglieder und Förderer und Förderinnen in ganz Österreich, Stand Juli 2023. Mit etwa 22 578 Einsätzen täglich betreuen sie um die 428 327 Menschen und sind mit 150 Standorten überall in Österreich vertreten.

Die Marktgemeinde Wiesen beschloss bei der vergangenen Gemeinderatssitzung den Samariterbund mit einer Spende zu unterstützen. Aus diesem Grund übergaben Bürgermeister Matthias Weghofer und Vizebürgermeister Christoph Ramhofer dem Samariterbund einen neuen Defibrillator. Dieser versorgt das Herz mit Elektroschocks , um den natürlichen Herzschlagrhythmus wiederherzustellen. Das Gerät wird in lebensbedrohlichen Situationen, in der der Patient keinen Puls aufweist, benutzt. Alois Robic übernahm das lebensrettende Gerät stellvertretend für den Verbund. „Wenn der überreichte Defibrillator nur ein Leben rettet, hat er seinen Dienst getan und die Spende der Marktgemeinde Wiesen ist gerechtfertigt“, so Weghofer.