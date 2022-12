Charitypunschstand in Neudörfl

Am 1. Adventwochenende haben der Burschenverein Neudörfl mit Obmann Raphael Hahn und der Lederhosen- und Dirndlverein (Lehodi) mit Obmann Bernhard Götz einen Charitypunschstand organisiert. Dabei sind 5.254,51 Euro zusammengekommen, die an den Sterntalerhof, der Kinderhospiz und Familienherberge für Familien mit schwer-, chronisch und sterbenskranken Kindern, gespendet wurden. „Es gab zu Trinken und zu Essen und für die Neudörfler Kinder haben wir eine Bastelstation eingerichtet, bei der sie einen Brief ans Christkind schreiben und diesen über unseren Briefkasten ans Christkind schicken konnten“, berichtet Raphael Hahn. Bernhardt Götz freut sich über die zahlreiche Beteiligung: „Die Veranstaltung hat gezeigt, dass Dorfgemeinschaft bei uns groß geschrieben wird“. Der Musikverein Szent Miklos war ebenfalls mit einer Delegation vertreten und hat ein paar Weihnachtslieder gespielt.

