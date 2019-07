Die Zufahrt in die Michael Koch-Straße ist gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer können die Umleitung über die Wedekindgasse und die Bahnstraße in Richtung Innenstadt nehmen. Die Einfahrt von der Judengasse aus in die Koch-Straße ist wieder gesperrt. Von dort aus ist Anrainerverkehr möglich. Die Kraftfahrlinien können von dort aus ihre normale Wegstrecke nutzen.