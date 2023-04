Mattersburger Stadtgemeinde sagt den Rauchern den Kampf an

„Wir hören immer wieder Beschwerden, wonach Zigarettenstummeln am Gelände der Spielplätze gefunden werden, auch in der Volksschulgasse ist dies immer wieder der Fall. Ich denke, so etwas ist einfach unnötig, dies sollte nicht sein“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager, die auf einen weiteren Missstand hinweist: „In der Stadt haben wir ja schon längerer Zeit die Mistkübel samt Aschenbecher, auch dort werden Zigaretten immer wieder auf die Straße geworfen.“

Die Stadtgemeinde wird nicht untätig bleiben, wie Schlager berichtet: „Wir werden bei den Spielplätzen und in der Volksschulgasse ein Rauchverbot erlassen und bald dementsprechende Tafeln aufstellen.“

Auch in der Volksschulgasse wird ein Rauchverbot kommen. Foto: macrovector / Freepik - Richard Vogler / BVZ, macrovector / Freepik - Richard Vogler / BVZ

