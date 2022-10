Neue Stadträte für Mattersburg

Werbung

Das Ergebnis der Gemeinderatswahl und somit auch das Bürgermeisteramt wie auch die Verteilung der Gemeinderatsmandate standen bereits am Wahlabend fest. Die Fragen betreffend Posten des Vizebürgermeisters und auch der handelnden Personen im Gemeinde- und Stadtrat waren mit dem Wahltag hingegen noch nicht beantwortet.

Bis Mittwoch vergangener Woche bestand noch die Möglichkeit, sein Gemeinderatsmandat nicht anzunehmen. Davon machte bei der SPÖ Hans Peter Artner aus gesundheitlichen Gründen Gebrauch, für ihn rückt Martina Mayer-Hofmann in das Ortsparlament.

Bei der Besetzung des Vizebürgermeisters und der Stadträte muss sich die Partei nicht zwingend an die Anzahl der Vorzugsstimmen oder der Wahlpunkte halten, bei der Parteisitzung der SPÖ am Montag dieser Woche wurde hingegen eben diese Reihung beschlossen. Otmar Illedits bleibt Vizebürgermeister.

Peter Artner (ursprünglich an Stelle 4 gereiht, gab bereits vorab bekannt, dass er nicht zur Verfügung stehen wird) und Sophia Wilfing (ursprünglich an Stelle 3 gereiht, nach den Vorzugsstimmen auf Platz 6) ziehen somit nicht in den Stadtrat ein. Mit Thomas Tschach, Martin Aufner und Viktoria Lehrner-Fabes gibt ab der kommenden Periode drei neue Stadträte.

Der 27-jährige Martin Aufner engagiert sich seit 2016 für die SPÖ und zog 2017 in den Gemeinderat ein. Der OSG-Angestellte ist ein klassischer Vereinsmeier: Für die Feuerwehr ist er Zugskommandant in Mattersburg und Bezirksfeuerwehrjugendreferent, beim Mattersburger Sportverein 2020 kickt er in der Reserve und bei den Kinderfreunden übt er die Funktion des Obmannstellvertreters aus. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und möchte mich bei meinen zahlreichen Wählern bedanken“, so Aufner.

Thomas Tschach ist wie Aufner 2017 in den Gemeinderat gewählt worden. „Dass ich nun so viele Vorzugsstimmen erhalten werde, hätte ich nie gedacht. Ich bin mir selbst treu geblieben – ich denke, dass dies einfach gut angekommen ist“, so Tschach, der sich auf die neue Herausforderung „enorm freut“. Victoria Lehrner-Fabes ist Pädagogin – sie unterrichtet in der Mattersburger Volksschule – und bezeichnet sich selbst als Quereinsteigerin. „ Ich bin erst vor einem Jahr zur SPÖ gekommen. Dass ich dann bei der Gemeinderatswahl gleich in den Stadtrat gewählt werde, kommt für mich sehr überraschend und macht mich doch sehr stolz.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.