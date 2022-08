SPÖ Loipersbach lud die neuen MitbürgerInnen ein

Vollbild

FB

Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft. Beim so genannten "Zuagroastenfest" der SPÖ Loipersbach wurde so mancher Kontakt geknüpft.

1 /8