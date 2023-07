Pöttelsdorf: ÖVP lehnt Anbindung an den MABU ab

Wie die BVZ bereits berichtete, setzt sich die SPÖ Pöttelsdorf schon seit Längerem für die Anbindung der Gemeinde an den Mattersburger E-Bus ein. Daher stellten die SPÖ-Mitglieder des Gemeinderates einen Antrag mit dem Wortlaut „Anschluss Liniennetz Mattersburger E-Autobus (MABU) an das Gemeindegebiet Pöttelsdorf - Beschlussfassung“ in die nächste Gemeinderatssitzung aufzunehmen. Es wurde einstimmig beschlossen, dass der Punkt auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung kommt. Bei der Sitzung wurde das Projekt dann von Seiten der ÖVP, welche die absolute Mehrheit im Gemeinderat inne hat, abgelehnt.

„Für uns wäre es natürlich ein großes Anliegen gewesen, aber somit ist das Thema jetzt vom Tisch“, äußert sich die SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Schachinger zum Beschluss.

Das war von Seiten der SPÖ Pöttelsdorf geplant

Mit der Anbindung an den „MABU“ wollte die SPÖ die Mobilität der Pöttelsdorfer und Pöttelsdorferinnen gewährleisten und den Arbeitnehmern des Pöttelsdorfer Wirtschaftsparks die Möglichkeit bieten, den Bahnhof und das Stadtgebiet Mattersburg, das Einkaufszentrum der Arena Walbersdorf und das Gewerbegebiet mittels E-Bus zu erreichen. Aus Gründen von Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes und des Ausbaus des öffentlichen Verkehrsnetzes wollte die SPÖ das bestehende Liniennetz des Mattersburger „MABU“ erweitern und an Pöttelsdorf anbinden.

Bezüglich der Anbindung von Pöttelsdorf an den „MABU“ war die Vizebürgermeisterin Eva Schachinger laufend in Gesprächen. So auch mit der Mattersburger Bürgermeisterin Claudia Schlager und Roman Michalek (MiRo Mobility GmbH), der den MABU geplant hat.

Darum hat die ÖVP die Anbindung abgelehnt

„Das Thema Mobilitätsverbesserung beschäftigt mich schon länger und deshalb habe ich mir die Situation rund um den öffentlichen Verkehr in Pöttelsdorf sehr genau angesehen“, so ÖVP-Bürgermeister Christian Kurz.

Laut ÖVP hat die Gemeinde Pöttelsdorf bereits eine gute öffentliche Verkehrsanbindung, da stündlich Busse nach Mattersburg und Eisenstadt und wieder retour fahren. „Somit sind die Erledigungen des täglichen Bedarfs, wie Einkaufen oder Arztbesuche, auch ohne eigenes Auto abgedeckt“, so Kurz. Verbesserungsbedarf würde es hier im Individualverkehr von Personen, die aufgrund von gesundheitlichen Gründen die öffentlichen Anbindungen nicht nutzen können, geben, weshalb laut ÖVP auch einstimmig beschlossen wurde, sich die Initiative „60plus Taxi“ anzuschließen.

Kurz ist ebenso der Ansicht, dass es unbedingt eine Anbindung des Wirtschaftsparks an die öffentlichen Buslinien braucht. Dies wurde laut ihm auch schon von mehreren Seiten gegenüber dem Land Burgenland und der Mobilitätszentrale klargestellt und gefordert. „Hier den MABU als Lösung für die Anbindung des Wirtschaftsparkes zu fordern, ist aufgrund der hohen jährlichen Kosten in Höhe von 31.000 Euro für mich als Bürgermeister und für die Gemeinderäte der ÖVP Pöttelsdorf einfach nicht vorstellbar“, erklärt Christian Kurz die Entscheidung der ÖVP. Außerdem wäre laut dem Bürgermeister dann der Wirtschaftspark nur von Seiten Mattersburgs angebunden, jedoch bräuchte es auch eine Anbindung von Eisenstadt aus, da zahlreiche Angestellte und Arbeiter auch aus dem Bezirk Eisenstadt und Neusiedl seien.

„Wir reden hier von nicht mal 15.000 Euro im Jahr, weil wir als Gemeinde auch Förderungen für den MABU bekommen hätten. Also das Kostenargument der ÖVP ist nicht vordergründig für mich“, äußert sich SPÖ-Vizebürgermeisterin zu der Entscheidung der ÖVP.

Projekt „Jugendtaxi und 60plus Taxi“ laut SPÖ keine Alternative

Die Umsetzung des Projekts „Jugendtaxi und 60plus Taxi“ wurde bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Laut SPÖ ist das Projekt aber kein Ersatz zur Anbindung von Pöttelsdorf an den Mattersburger E-Bus. „Das mit dem Jugendtaxi und dem 60plus Taxi betrifft ja jetzt nur eine gewisse Bevölkerungsgruppe und uns wäre es bei der Anbindung an den MABU eben darum gegangen, dass den Bus jeder nutzen kann und ich würde das mit dem Projekt Jugendtaxi und 60plus Taxi nicht als Alternative sehen“, so Vizebürgermeisterin Eva Schachinger.