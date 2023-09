Pöttelsdorf: Spannende Kurse für Herbst und Winter

Der Sport- und Gesundheitsverein Pöttelsdorf wurde im Jahr 2021 von einer Gruppe junger Pöttelsdorfer gegründet. Die unterschiedlichen Interessen der Vorstandsmitglieder, ob nun Sport, Bewegung, Ernährung oder Gesundheit, wurden gebündelt und stehen nun für ein vielfältiges Programm zur Verfügung.

Neben Daniela Leyrer als Obfrau setzt sich das Team des Sport- und Gesundheitsvereins Pöttelsdorf aus Marlies Kodydek als Obfrau Stellvertreterin, Christian Kodydek als Kassier, Christian Leyrer als Kassier-Stellvertreter, Michael Hirt als Schriftführer und Anna Sattler als Schriftführer-Stellvertreterin zusammen. Unterstützt wird der Vorstand auch noch von den Beiräten Carmen Hirt und Michaela Kutrowatz. Ziel des Vereins ist es, das gesellschaftliche Leben für alle Altersgruppen in der Gemeinde Pöttelsdorf und darüber hinaus zu fördern sowie gesundheitsbewussten Menschen ein umfangreiches und interessantes Angebot in den Bereichen Sport, Ernährung, Bewegung und Gesundheit zu bieten. „Uns ist es wichtig, dass wir für alle Altersgruppen etwas bieten, angefangen vom Kinderturnen für die Kleinsten bis hin zu Ernährungsvorträgen, Kochkursen, Yoga und diversen Workshops für Erwachsene. Eines unserer Highlights ist das Kindercamp im Sommer, welches dieses Jahr bereits das zweite Mal stattfand“ so Vereinsobfrau Daniela Leyrer.

Die Pläne für die kommenden Monate

Mit Mitte September startet nun das neue Programm für Herbst und Winter. Auch hier soll es wieder ein vielfältiges Angebot geben. Gestartet wird mit einem kostenlosen Ernährungsvortrag zum Thema „Ernährungsmythen und die Auswirkungen von Zucker und Fett auf die Darmgesundheit“. Weiter geht es mit einem regelmäßigen Yoga-Kurs sowie dem Kurs Kinesiologie mit Bewegung.

Hula-Hoop-Kurs für Kinder und Kochkurs

Für Kinder gibt es einen Hula-Hoop-Kurs unter dem Namen „Hoop & Fun Kids“, in dem es um kreative Bewegungsförderung geht und die Kinder ihre Kreativität frei entfalten können, um Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu fördern. Weiters findet ab November dann wieder regelmäßig Kinderturnen an, was in den vergangenen Jahren sehr beliebt war. Abgerundet wird das Programm mit einem Kochkurs zum Thema „Die perfekte Nudel – selbst gemacht“, sowie einem Workshop, in welchem sich die Teilnehmer mit Meditation und Yin-Yoga auf die Reise zu sich selbst machen können. Der Verein freut sich über zahlreiche Anmeldungen von Interessierten, auch über die Grenzen von Pöttelsdorf hinaus.