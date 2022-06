Sommerfest der GTU unter dem Motto „Vereint in bunter Vielfalt“ .

Unter dem Motto „Vereint in bunter Vielfalt“ zeigten die Mädchen und Jungen der Rhythmischen Gymnastik und Showdance im Alter von 6 bis über 30 Jahren am 25. Juni gefühlvolle Beiträge, die mit viel Herz eine Hommage an die Lebenslust darstellten.