Sportlich AK-ÖGB-Kegelturnier: Jubel beim Mattersburger Bezirksfinale

Lesezeit: 2 Min

Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch gratulierte Roman Gerdenitsch, Walter Zweiler, Jens Purgai und Alfred Pinter vom siegreichen Herren-Team Polleres. Foto: Arbeiterkammer Burgenland, Arbeiterkammer Burgenland

B eim Kegelturnier im Bezirk Mattersburg ging es heiß her: Die besten Mannschaften bei den Herren, Damen und Mixed haben sich für das Landesfinale am 14. April im Gasthof Huszar in Deutschkreutz qualifiziert.