Sonnwendfeier in Zemendorf

Ab 17 Uhr wurde von der Gemeinde Zemendorf-Stöttera zur Sonnwendfeier am Sportplatz in Zemendorf eingeladen. Später am Abend wurde das Feuer angezündet. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wurde reichlich gesorgt und viele freiwillige Helfer sorgten für ein gutes Gelingen des Festes.