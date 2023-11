100 Jahre SC Neudörfl wurde im Martinihof gefeiert

Vollbild

Bürgermeister Dieter Posch (2. v. r.) soll dem Vernehmen nach ein hoffnungsvolles Nachswuchstalent gewesen sein: "Manche sagten, dass ich talentiert war." Valentina, Paul, Elias und Alexander vom SCN-Nachwuchs hatten die ehren- und verantwortungsvolle Aufgabe, die wichtigen Personen, die etwas zu sagen hatten, auf die Bühne zu geleiten. SCN-Obmann Mike Schügerl mit Martin Ganster, ORF-Burgenland-Moderator, der durch das Programm führte. Heidi Jäger, Raiffeisen-Regionalleiterin und verantwortlich für die Filiale in Neudörfl, übergab einen Scheck in Wert von 2.000 Euro für den Nachwuchs. Der ehemalige Torhüter des SV Großpetersdorf, dort Obmann, großer Fußballfan und ASKÖ-Burgenland Präsident Alfred Kollar, außerdem OSG-Obmann. Die OSG, sagte er, sponsert Vereine bei Jubiläen mit 10 Euro pro Jubiläumsjahr, macht für den SC Neudörfl 1.000 Euro, ebenfalls für den Nachwuchs. Ein zweiter Scheck wurde für die Investition in die Sportanlage Neudörfl übergeben, ausgehändigt von Andreas Ponic, Landesgeschäftsführer des ASKÖ Burgenland. Wolfgang Rebernig, Vizepräsident des BFV (Burgenländischer Fußballverband). Bis zur Saison 97/98 spielte der SC Neudörfl im niederösterrichischen Fußballverband, ehe er zurück in den BFV wechselte. Gerhard Kornfeind, Gruppenobmann 2. Liga Mitte, in der der SCN aktuell spielt, übergab ein paar Fußbälle. Sportlandesrat Heinrich Dorner wird auf die Bühne geführt. Der Auftritt der Sportunion Neudörfl Sektion Gymnastik unter der Leitung von Elisabeth Weinfurter (l.) Ehrungen für 50 Jahre SCN-Mitgliedschaft Der ehemalige Obmann des SCN und Gemeinderat Walter Horvath sagte, "ich bin das, was ich heute bin und war vor allem auch durch den SC Neudörfl." Manche sind auch schon 60 Jahre SCN-Mitglied. Einige sind dem Verein sogar schon 70 Jahre treu, darunter Alt-Bürgermeister Josef Posch. Alt-Bürgermeister Josef Posch wird von Vizeobmann des SCN, Wolfgang "40er" Hajek, und Obmann Mike Schügerl geehrt. "Im Nachwuchs liegt die Zukunft" Unter anderem SCN-Obmann Mike Schügerl wurde vom BFV geehrt. Auch Peter Major, Kassier des SCN, wurde vom BFV geehrt. Gemeinsam mit ein paar Spieler des SCN tratt die Sektion Gymnastik ein zweites Mal auf. Vizeobmann des Anhängerclub Neudörfl AHC Joachim Olbrich und Helmut Schreiter, Kassier. Der AHC übernimmt auch die Kosten für die Weihnachtsfeier des Nachwuchses. Leopold Aigner, Alt-Obmann der Gesellschaft der Freunde Zollikofen in Neudörfl (GFZN) in Vertretung von Obmann Othmar Schwarzlmüller, übergab ein kleines Präsent. Mit auf der Bühne Gitti Grünwald und Claudia Kerbel. Die Freiwillige Feuerwehr Neudörfl gratulierte mit einer großen Flasche Wein: Kommandant Peter Schmid, die ehemalige Kommandantin Vanessa Pilles und Günter "Gunzz" Kornfeld war unter anderem mit Alexander Knotzer Jr. (2. v. r.), Alt-Obmann Walter Horvath und Vizeobmann Wolfgang Hajek für die 180-seitige Vereinschronik verantwortlich. Die Festschrift des SCN zum 100-jährigen Jubiläum ist eigentlich ein "Festbuch" mit 180 Seiten. Das Ettiket des Jahrgangsweines, der am Sportplatz ausgeschenkt wird, wurde von der Neudörfler Künstlerin Verena Haider gestaltet. Obmann Mike Schügerl erhielt einen überdimensionierten Nachdruck für die eigenen vier Wände zum Aufhängen. Der Männergesangsverein mit Obmann Roland Portius (2. v. l.) sang das Vereinslied. Den Abschluss der Veranstaltung gestaltete der Neudörfler Musikverein "Szent Miklos". Gerhard Kornfeind (Gruppenobmann 2. Liga Mitte), Landesrat Heinrich Dorner, Vizeobmann Wolfgang Hajek, Obmann Mike Schügerl, ASKÖ-Burgenland Präsident Alfred Kollar, Bürgermeister Dieter Posch sowie Vizebürgermeister Michael Sgarz.

