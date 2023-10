Antau: Hotterwanderung am Nationalfeiertag

Am Donnerstag, dem 26. Oktober, lud der Sportverein Antau um 13 Uhr zur traditionellen Hotterwanderung am Nationalfeiertag ein. Start und Ziel der Wanderung war der Sportplatz in Antau. Für das leibliche Wohl wurde sowohl vor, während und auch nach der Wanderung gesorgt. Im Anschluss lud der Sportverein noch zum gemütlichen Ausklang am Sportplatz ein.