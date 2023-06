Pfingstfest in Zemendorf-Stöttera

Wie jedes Jahr organisierte der Sportverein Zemendorf-Stöttera-Pöttelsdorf auch in diesem Jahr wieder das Pfingstfest am Sportplatz Zemendorf. Das Fest fand sowohl am Samstag, als auch am Sonntag statt. Am Samstagabend gab es musikalische Unterhaltung mit „DALUIS“ aus der Steiermark. Ab 10:30 Uhr gab es am Sonntag eine warme Küche und ab 11:30 Uhr lud der Sportverein zum Frühschoppen mit dem Musikverein Fürst Bismarck ein. Am Sonntagabend gab es dann auch noch eine Tombola, wo die Gäste tolle Preise gewinnen konnten.

