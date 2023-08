Prall gefüllter Mattersburger Veranstaltungsplatz beim ORF Sommerfest

Nach 2022 gastierte das ORF Sommerfest zum zweiten Mal in der Bezirkshauptstadt, das abwechslungsreiche Programm lockte zahlreiche Besucher zum Veranstaltungsplatz. Die Veranstaltung wurde von Udo Huber moderiert, für die musikalische Unterhaltung sorgte die Radio Burgenland Band rund um den Marzer Sänger „Francesco“. Beim Sackhüpfen im Rahmen des Wettspieles „Wer kann mehr“ musste sich ORF-Moderatorin Kristina Buconjic gegen den jungen Thomas von der Mattersburger Stadtkapelle beweisen, großen Applaus ernteten die Turner und Turnerinnen des ASKÖ Mattersburg. Und dass die Mattersburger Feuerwehrmänner und -frauen nicht nur Brände löschen, sondern auch hervorragend kochen können, stellten sie unter Beweis, in dem sie die Besucher mit Schnitzel & Co verköstigten.

Das ORF Sommerfest war der erste Teil des Mattersburger Stadtfestes. Heute, Samstag, geht der „Tag der Jugend über die Bühne. In Kooperation mit dem Jugendclub Walbersdorf wird beim Viadukt das „Summer Bash“ (Einlass ab 21 Uhr) veranstaltet.