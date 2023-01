Stadtfeuerwehr Großer Zulauf: Mattersburg bald größte Feuerwehr des Burgenlands

Lesezeit: 3 Min BR BVZ Redaktion

Die neuen aktiven Feuerwehrmitglieder des Jahres 2022 wurden vom Kommando und den Kollegen herzlich begrüßt. Foto: FF Mattersburg

M it bald 153 Mitgliedern ist die FF Mattersburg am Weg an die Spitze der burgenländischen Feuerwehren.