Wiesen: Nun drei anstelle von einer Location für die Trauung möglich

Am 27. Juni fand eine Gemeinderatssitzung im Rathaus in Wiesen statt. Bei dieser wurden viele verschiedene Tagesordnungspunkte aufgegriffen, unter anderen stand auch das Thema Hochzeit und Trauungsmöglichkeiten auf dem Plan.

Auf drei Plätze geeinigt

Bisher wurden alle standesamtlichen Hochzeiten im Zentrum von Wiesen im Rathaus abgehalten. Dort konnte sowohl die Trauung an sich als auch die nachfolgende Feier abgehalten werden, Jedoch gab es in letzter Zeit den Wunsch nach einem anderen Ort, den die Gemeinde nicht erfüllen konnte. „Wir hatten viele Anfragen von Brautpaaren, die zum Beispiel auf der Aussichtsplattform heiraten wollten“, erklärt Bürgermeister Matthias Weghofer, „dies war jedoch nicht möglich, da diese keine ordentliche Zufahrt besitzt.“ Um in Zukunft solche Situationen vorzubeugen, einigten sich die Parteien bei der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig auf insgesamt drei Plätze, an denen man sich zukünftig trauen lassen kann. „Einerseits werden wir die Möglichkeit, im Rathaus zu heiraten, beibehalten“, so Weghofer, „zusätzlich wird auch das Kommunikationszentrum der Pfarre, also das Pfarrheim, zur Wahl stehen als barrierefreie Option.“ Auch für Brautpaare, die gerne die Trauung im Freien haben möchten, gibt es nun einen optimalen Platz: Den Park zwischen dem Rathaus und der Kirche. „Wir haben wirklich einen sehr schönen Park, den sollten wir auf jeden Fall auch nutzen“, so Weghofer. Diese drei genannten Orte werden zukünftig den Brautpaaren als Trauungsörtlichkeiten zur Verfügung stehen.